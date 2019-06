Mihai Voropchievici, meteo din bătrâni pentru luna iulie Mihai Voropchievici a subliniat, la Antena 3, in emisiunea ”Adevaruri ascunse” ca toata vara vor fi oscilații de temperatura și fenomene extreme. ”Avem un iulie de cuptor cu oscilații de temperatura zi-noapte extraordinare, mai ales in primele 7-8 zile ale lunii iulie. Ziua va ajunge la temperaturi de 38-39 grade Celsius, iar noaptea la 14-15 grade, la mai puțin de jumatate. Ploile vor veni la un interval de cateva zile. Dupa cateva zile calduroase, vine o ploaie cu grindina care distruge fantastic de mult” a spus Voropchievici, la Antena 3. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

