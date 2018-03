Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 19-25 martie Mihai Voropchievici: Berbec: O saptamana cu porniri explozive Taur: Sa se mai relaxeze un pic Gemeni: Saptamana de protecție divina Rac: Saptamana de comunicare Leu: Divinitatea i-a rezervat raspunsuri Fecioara: Ieșiți din barlog, scoteți-va…

- Osemintele au fost reinhumate pe proprietatea unde se afla Dali Theatre-Museum din Figueras, in noaptea de joi spre vineri, in prezenta unui avocat si a unui medic legist, scrie Mediafax. O instanta a decis, anul trecut, exhumarea ramasitelor pamantesti ale lui Dali, in cadrul procesului pentru…

- Scene socante intr-un complex turistic din Egipt dupa ce o turista a nascut chiar in timp ce facea baie in Marea Rosie. Momentul a fost surprins de un fotograf amator intr-un resort din Dahab, un oras situat la nord de celebrul Sharm el-Sheikh.

- Este doliu in lumea fotbalului romanesc! Portarul de legenda al Stelei din anii '50 - '60 si al echipei nationale, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta Federatia Romana de Fotbal.Citeste si: Dragnea, REPLICA SOC la ancheta din Brazilia: 'M-au prins cand vindeam portocale pe plaja...' /…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Bianca Marciuc este o fosta actrita si vedeta TV, dar a renuntat la tot pentru a-si urma visul. Tanara este DJ pentru milionari din Dubai si sustine ca asta ii place cel mai mult sa faca. Este visul ei de cand avea 15 ani.

- Florin Calinescu, are obiceiul de a face live pe contul personal de Facebook, iar aseara, in direct cu fanii sai a facut un anunt interesant, ca ar intra in politica daca Dragnea insista, desi personal nu este tentat de asa ceva a recunoscut actorul.

- Nascut la București, in familia unui militar de cariera, profesorul Virgil Popescu a ajuns pentru prima data in Timișoara la varsta de zece ani. The post „Nu poți sa faci carte fara disciplina”, spune prof. Virgil Popescu, liderul Sindicatului Independent al Invațamantului Preuniversitar Timiș appeared…

- S-a descoperit ca se pot spune multe adevaruri despre personalitatea unei pesroane in funcție de ora la care s-a nascut. Daca nu stii ora la care te-ai nascut, intreaba-ti parintii. Iata ce spune ora la care ai fost adus pe lume despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur.…

- Cassiday Proctor, prezentatoare de dimineața la postul The Arch din orașul american Saint Louis, a nascut marți chiar in timp ce emisiunea ei trebuia sa fie difuzata, aceasta fiind supusa la o operație de cezariana. Jurnalista a inceput sa se confrunte cu dureri incepand de luni, iar colegii…

- Serena Williams a fost "aproape de moarte" dupa ce a adus pe lume primul ei copil, o fetita, in luna septembrie, a scris fostul lider al circuitului feminin de tenis, intr-un articol dat publicitatii joi de CNN. Jucatoarea americana dezvaluise anterior ca a avut unele complicatii in momentul in care…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii…

- Emma, caci acesta este numele vedetei, s-a despartit de iubitul sau Jordan, la o luna dupa ce aceasta a nascut. Vedeta emisiunii Insula Iubirii, varianta americana, se bucura enorm ca fiul sau a venit pe lume si face declaratii incredibile despre relatia pe care a avut-o cu Jordan.

- Nascut la 15 februarie 1959, in Birmingham/Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord/, artistul și compozitorul Alistair Ian „Ali” Campbell, solist și membru fondator al UB 40, parasea, in 2008, trupa britanica de reggae pentru indatoriri fața de propria-i persoana. Deși Campbell a anunțat…

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Primarul independent al comunei botosanene este interesat sa dezvolte infrastructura scolara, pentru ca, spune el, numai asa poate creste gradul de civilizatie al oamenilor si se poate dezvolta economia zonei.

- Pe 9 februarie 1802 s-a nascut Emanoil Gojdu, jurist și am politic care s-a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania și din Ungaria. Casa în care s-a nascut mai poate fi vizitata și astazi în Oradea, lânga Biserica cu Luna.

- Astazi, 7 februarie 2018, pe terenul sintetic principal – mai sunt inca doua la fel, plus unul cu iarba naturala – de la Centrul Național de Fotbal Al FRF, din… campul Buftei, un complex sportiv cu „de toate”, antrenorii principali ai combatantelor meciului amical dintre divizionarele C, FC Petrolul…

- Gabriel Ban, militarul din Medgidia celebru pentru recordurile sale la flotarile executate intr o multitudine de stiluri, ar fi implinit, luni, 33 de ani. S a stins din viata anul trecut, in mod tragic Pe 27 iulie 2017, tanarul de 32 de ani Gabriel Ban a murit in urma unui accident rutier la Ciocarlia.…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Kylie Jenner a reusit imposibilul: si-a tinut ascunsa sarcina timp de 9 luni! Vedeta a revenit pe retelele de socializare pentru a face marele anunt si pentru a dezvalui faptul ca pe 1 februarie a adus pe lume o fetita.

- Documentul emis de DNA despre Dosarul Microsoft a dus la o unanimitate a presei. Și cea anti Kovesi, și cea pro Kovesi, susțin ca e vorba de un eșec. Exista insa o deosebire, la care trebuie sa luam aminte pentru a pricepe ca afacerea e declanșata chiar de Codruța Kovesi, care ține scandalul sub control,…

- Din sirurile acelor intelectuali care ani de-a randul au indurat alaturi de popor toate suferintele posibile in lupta pentru unirea romanilor, face parte si elevul scolii nasaudene Simion Mandrescu, un carturar ce s-a aflat la varsta deplinei maturitati in anul savarsirii Unirii.Nascut peste un deal…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a nascut vineri, 2 februarie, o fetita perfect sanatoasa. Nasterea a decurs fara niciun fel de problema, iar bruneta si micuta se simt foarte bine. Vedeta este sotia presedintelui Federatiei Internationale de Judo, Marius Vizer (61 de ani).

- O fetița de doar noua ani a nascut, dupa ce a fost violata de tatal ei. Copila, din Peru, a fost abuzata de tatal sau, în vârsta de 43 de ani, pe când avea opt ani. Un avort nu a putut fi luat în considerare în acest caz, deoarece sarcina a fost descoperita la…

- Cantareata Alessia a nascut un baietel perfect sanatos si a sustinut pentru emisiunea "Rai Da' Buni" ca nu poate inchide un ochi si ca anul trecut, pe vremea aceasta, nici nu se gandea ca avea sa devina mama.

- Asociația “Ține de Tine!” a reușit, cu ajutorul dumnevoastra, sa stranga in doar 10 saptamani suma de 25.000 euro pentru George, baiatul de 18 ani din Vinerea diagnosticat cu cancer osos galopant. Datorita donațiilor facute baiatul a putut fi operat vinerea trecuta la clinica din Bologna. Reprezentații…

- Fostul jucator de tennis, Andrei Pavel s a nascut pe 27 ianuarie 1974 la Constanta. Si a incheiat cariera la simplu in anul 2009, la turneul BCR OPEN Romania, fiind invins in ultimul meci de Pablo Cuevas cu scorul de 6 3, 7 6. Cea mai buna pozitie in clasamentul ATP a fost in anul 2004 cand a ocupat…

- Dinamo si Hajduk Split au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului Steliano Filip. Mutarea s-a realizat pentru apoximativ 500.000 de euro, iar fostul capitan al ros-albilor va primi un salariu de 20.000 de euro lunar. "Nascut pe 15 mai 1994, la Buzau, Steliano Filip a…

- Mihaela Spataru este moldoveanca inclusa in topul celor mai de succes tineri din Europa, realizat de Forbes.La 28 de ani, ea este singura femeie din Comisia pentru securitate naționala, aparare și ordine publica și reușește sa convinga prin discursurile pe care le ține in plenul

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Noua emisiune de la Kanal D se bucura de un succes rasunator in randul telespectatorilor intr-o perioada in care rivalii nu ofera alternative, dar si pentru ca printre concurenti sunt si sportivi, si vedete, si „oameni obisnuiti“. „Adevarul“ a analizat aceasta reusita pentru a vedea daca va da roade…

- Misty si Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.…

- Misty a nascut in mare secret, la o clinica din Capitala. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Surse din anturajul cuplului sustin ca artista s-a internat in preajma sarbatorilor de iarna si ca in aceeasi perioada a si nascut. Vedeta a optat sa nasca prin cezariana, mai spun apropiatii…

- Ioana Maria Moldovan, care traieste o frumoasa poveste de iubire de mai bine de 12 ani cu Marian Gales, fratele lui Cornel Gales, a devenit mamica de baietel. Bomba in SHOWBIZ. O actrita din Romania A NASCUT in SECRET Andrei Ioan a luat primul zece din viata lui si a cantarit 3,2 kg…

- Ioana Maria Moldovan a nascut un baiețel perfect sanatos. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, alaturi de Marian Galeș, iar aseara, la miezul nopții, cei doi au devenit pentru prima oara parinți. Micutul Andrei Ioan a luat primul zece din viata lui si a cantarit 3,2 kg la…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus, celebra pentru rolul din serialul TV "Seinfeld", a fost diagnosticata, in urma cu un an, cu cancer mamar, astfel ca a trecut la efectuarea chimioterapiei.A Prima veste: a incheiat cu succes aceasta parte a tratamentului, potrivit tmz.com.

- Anul 2017 a trecut si toata lumea se intreaba ce ne asteapta in perioada urmatoare. Previziunile numerologice pentru 2018 iti dezvaluie totul. Potrivit numerologilor, anul 2017 a fost unul marcat de semnul individualismului, caci oamenii au avut in general tendinta de a duce luptele pe cont propriu,…

- Anul 2017 a trecut și toata lumea se intreaba ce ne așteapta in perioada urmatoare. O sa avem noroc sau o sa fim iar puși in fața unor provocari dificile? Previziunile numerologice pentru 2018 iți dezvaluie totul!

- Interesat de producțiile despre CIA, am urmarit pe HBO Go cele doua sezoane din serialul EPIX Berliner Station, tradus la noi impropriu Divizia din Berlin, deoarece CIA are Stații și nu Divizii in diferite locuri din lume.

- Adhiambo Rose, cunoscuta drept „mulatra lui Mazare”, a devenit mamica chiar la inceput de an. Adhiambo Rose este o tanara care s-a facut remarcata in urma cu ani grație relației pe care a avut-o cu Radu Mazare, cel care a fugit din țara inaintea sarbatorilor de iarna și vrea sa ceara azil politic in…

- Cantareața Alessia a facut publica prima imagine cu baiețelul sau nou-nascut. Alessia a nascut in urma cu cateva zile . Vedeta a adus pe lume un baiețel. Alessia, care a vorbit despre unul dintre marile sale regrete in plan profesional , a facut publica prima fotografie cu bebelușul ei. De asemenea,…

- Gina Matache este in culmea fericirii, scrie spynews.ro. Vedeta spune ca fetița s-a nascut in aceasta dimineața, ei fiind de la ora patru la maternitate, atunci cand au cuprins-o durerile facerii pe Oana Matache. Citeste si Sora Deliei Matache a facut anuntul Fetița a avut la naștere…