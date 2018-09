Stiri pe aceeasi tema

- Magia Zilei, cu Mihai Voropchievici, la Antena 3. Numerologul a facut o analiza asupra felului in care se produc compatibilitațile intre zodii. Cum arata compatibilitatea dintre Rac și celelalte zodii?

- Mihai Voropchievici a vorbit, in cadrul emisiunii ”Magia Zilei” de la Antena 3, despre ascendentul in semne de aer, care indica o fire comunicativa, dar care este mereu nervoasa, preocupata de cei din jur.

- Mihai Voropchievici a vorbit la „Magia Zilei”, Antena3, despre ascendent. Acesta intr-o zodie de pamant indica stabilitate, simț practic, conservatorism, spirit analitic și atașament pentru valorile materiale.

- Berbec si Pesti Berbecul este dinamic, puternic si motivate, in timp ce Pestii sunt sensibili, complexi si au intuitiva. Atunci cand aceastia se reunesc, acopera in mod corespunzator toate nevoile unui cuplu. Pestii au nevoie de stabilitate si sprijin neconditionat. Pe de alta parte, semnul…

- "Berbecii trebuie sa tina cont ca vor avea parte de o incarcatura emotionala extraordinara. Se face lunina in relatii. Taurii au jupiter retrograd in casa a sasea a zodiei lor. Cei harnici vor fi premieati. Nativii acestei zodii trebuie sa fie atenti la sanatate. Gemenii sunt vizati…

- BERBEC: Nu te cupla cu Taur sau cu Balanța. Taurii se vor dovedi a fi mult mai incapațanați decat voi, lucru pe care il detestați. Veți ajunge sa va certați din orice, dupa o perioada destul de scurta.

- Horoscop. Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru au vorbit in rubrica „Adevaruri Ascunse” de la Antena 3 despre semnificațiile ascunse ale semnelor din naștere. Lidia Fecioru a marturisit ca are pe gat o...

- Berbec Crezi ca viața ta este asemanatoare cu o calatorie a unui erou, un fel de drum inițiatic despre care ai convingeri foarte puternice. Cand te gandești la o superstiție, o iei in serios, pentru ca in acest fel ți se pare ca vei fi mai puțin vulnerabila in fața unei intamplari. Cu alte…