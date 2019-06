Stiri pe aceeasi tema

- Principele Radu va reface, marti, drumul parcurs in urma cu 100 de ani, in Tara Motilor, de catre Regele Ferdinand impreuna cu Regina Maria. "Marti, 28 mai 2019, Alteta Sa Regala Principele Radu va vizita judetul Alba, orasele Baia de Aries, Campeni, Abrud si comunele Avram Iancu si Lupsa,…

- Familia Regala, alaturi de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane, Jandarmeriei Romane, istorici, autoritati locale si nationale va participa, in perioada 27-28 mai 2019, la Centenarul primei vizite in Muntii Apuseni. In 28 mai 1919, Regele Ferdinand si Regina Maria s-au deplasat de…

- Un demnitar al statului roman, platit in consecința, batela ușa caselor careienilor și imparte in plina campanie electorala scrisorile premierului Ungariei. Este vorba de primarul Kovacs, cel care refuza pe domeniul public catarg cu tricolor romanesc afirmand….,,nu provocați maghiarii,,. E adevarat…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, P.F. Daniel, a transmis urmatoarea scrisoare deschisa Majestatii Sale MARGARETA: Majestatii Sale MARGARETA, Custodele Coroanei romane Majestatea Voastra, Hristos a inviat! Cu deosebita bucurie si stima, la sarbatoarea Zilei Nationale a Regalitatii, adresam intregii…

- In municipiul fara placa oficiala cu insemne naționale pe cladirea Primariei, Direcția de Cultura a municipiului Carei organizeaza marți, 7 mai 2019, de la ora 11.15, la Castelul Karolyi, un eveniment dedicat Zilei Veteranilor de razboi. In cadrul manifestarii, se va vorbi despre semnificația acestei…

- Marele actor Amza Pellea, de la a carui naștere se implinesc azi, 7 aprilie, 88 de ani, l-a avut fin pe cascadorul Vasile Popa, acum in varsta de 72 de ani. Nea Marin și-a cununat prietenul ca sa-l ajute pe acesta sa-și ia buletin de București, intocmai ca-n comedia din 1983 care i-a avut in rolurile…