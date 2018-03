Stiri pe aceeasi tema

- Munca susținuta, curajul , seriozitatea și perseverența au facut ca și in acest an școlar Școala Gimnaziala ” Mihai Voda” din comuna Mihai Viteazu sa fie un nume important pe lista olimpicilor din județul Cluj , datorita elevilor calificați la faza naționala a olimpiadei de socio-umane. Read More...

- Primarul Cristian Matei a fost prezent azi in zona strazii 22 Decembrie 1989 din Turda, dupa ce vineri a debutat acțiunea ”Curațenia de Primavara” . Cu aceasta ocazie, edilul turdean și-a manifestat indignarea, dupa ce in zona sa-a adunat un ”munte de gunoaie”. ”Nu se mai poate așa ceva!”, a spus primarul…

- In cadrul ultimelor ședințe de Consiliu Local, consilierii liberali au adus la cunoștința executivului local condus de primarul Cristian Matei o serie de probleme comunitare, la care au primit urmatoarele raspunsuri Read More...

- Va reamintim ca, la finele saptamanii trecute, un proiect de lege inițiat de un deputat USR a trecut de votul Senatului. Daca legea va fi aprobata și in Camera Deputaților, romanii nu vor mai avea voie sa creeze zgomote mai mari de 35 de decibeli, zgomote masurate in locuințele vecinilor, intre orele…

- Liberalii turdeni au anunțat ca sunt pe punctul de a-l da in judecata pe primarul municipiului Turda, Cristian Matei, reproșandu-i acestuia ca nu respecta o hotarare de Consiliu Local, adoptata in 2013, care ar impune publicarea tuturor achizițiilor realizate de administrația locala, pe siteul instituției.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat in aceasta saptamana, ca for decizional, Legea privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala, de care vor beneficia si salariatii Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda. Read More...

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in parteneriat cu societațile comerciale Domeniul Public SA, Compania de Salubritate SA și Compania de Apa Arieș SA demareaza campania: „Luna curațeniei de primavara-2018”. Read More...

- Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecatorii l-au scapat de arestul preventiv dupa ce s-a impacat cu victima pe care a inșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistratii Judecatoriei Strehaia. Judecatorii au decis ca nu este nevoie ca…

- Magistratii Judecatoriei Strehaia au decis, marti, ca Leo de la Strehaia sa fie cercetat sub control judiciar. Hotararea poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. Surse judiciare citate de Mediafax au declarat ca Leo de la Strehaia s-ar fi impacat cu romanul stabilit in…

- Peste 57.000 de arme de foc au fost recuperate in Australia, inclusiv arme automate si semiautomate, in cadrul unei amnistii ce le-a permis detinatorilor de arme sa le predea fara temeri, au anuntat joi autoritatile, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Guvernul si-a exprimat satisfactia in legatura…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Read More...

- "Legea 151/2015 este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este in vigoare si este aplicabila desi eu personal am spus public de nenumarate ori ca ea trebuie sa sufere foarte multe modificari inclusiv din perspectiva Constitutiei pentru ca unele texte sunt neconstitutionale. Imi pare rau ca in sala nu…

- Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018, exista cereri inclusiv pe rolul Tribunalului Bucuresti, dar judecatorii nu deschid procedurile pentru ca nu exista formularistica, a declarat, marti, Gheorghe Piperea, avocat la Piperea si Asociatii,…

- Problematica fenomenului Bullying, ei bine... DA, aparut și in instituțiile de invațamant preuniversitar din județul Sibiu. Și lun, 26 februarie, a fost dezbatuta in ședința Grupului de lucru pentru siguranta in scoli si prevenirea abandonului si absenteismului scolar, care funcționeaza la nivelul…

- „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementeaza cotele de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. La articolul 291 alineatul (2) din legea sus mentionata se reglementeaza aplicarea cotei reduse de 9% pentru livrarea de alimente. Prin proiectul de lege anexat propunem eliminarea taxei pe valoarea…

- CONTRAVENȚIILE pentru care polițiștii locali ai Serviciului Diciplina In Constructii, Control Comercial și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Public Poliția Locala Turda dețin competența de a constata și aplica sancțiuni contravenționale: enunțate in H.G. nr. 33/2018 pentru punerea in aplicare…

- Planul managerial 2016-2017 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a inclus ca prioritate creșterea numarului de mobilitați europene in scop de formare pentru elevi și cadre didactice cu accent pe mediul rural. Read More...

- REACTIE… Organizatia municipala PNL Vaslui are o reactie extrem de dura la adresa celor care conduc orasul, dupa ce, la ultima sedinta de Consiliu Local, toate propunerile grupului de consilieri liberali au fost respinse de masiva grupare de consilieri PSD-ALDE. Sub sloganul “Primaria asculta, vasluienii…

- Legea salarizarii ar fi trebuit sa-și puna amprenta și pe amenzile din circulație. Astfel, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, la 1.900 de lei, ar fi trebuit sa se modifice și punctul-amenda. Guvernul a luat, insa, o decizie surprinzatoare. Read More...

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi seara, despre intalnirea sa cu ministrul Tudorel Toader si ce i-a cerut sa faca in ceea ce priveste sefa DNA, despre intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si despre problemele generate de Legea salarizarii si trecerea conributiilor..

- Bugetul local al comunei Mihai Viteazu a fost votat la valoarea de 30.194.700 lei, pe partea de cheltuieli. Bugetul pare unul generos, insa circa 50% din suma provine din excedentul anilor precedenți (14.989.700 lei), primarul Ioan Zeng precizand ca la nivelul comunei noua legislație financiara a creat…

- La data de 12 februarie a.c., in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 49 de ani, din comuna Corunca, județul Mures, in timp ce conducea, pe raza comunei Mihai Viteazu, o autoutilitara pentru care a prezentat o polița de asigurare…

- Primariile din județ nu prea se grabesc sa respecte legea, iar acest lucru ni-l arata rapoartele Curții de Conturi din ultimii ani, dar și bilanțul Instituției Prefectului, care anul trecut a dat peste mai bine de 150 de acte administrative nelegale.

- Parlamentarii PSD Cluj sustin refacerea sistemului de irigatii din zona Turda - Campia Turzii, sistem construit intre anii 1968 si 1972 pe raul Aries, pe o suprafata de teren de 5.720 hectare, in localitațile Moldovenesti, Mihai Viteazu, Calarasi si Turda, teren care astazi, in cea mai mare parte,…

- Administrația locala din comuna Mihai Viteazu va distribui europubele persoanelor fizice, pentru colectare selectiva. Se vor da cate 2 europubele, una galbena (hartie, carton) și una albastra (doze, PET-uri), fiecare de cate 120 de litri. Read More...

- In cadrul sedintei de Consiliu Local desfasurata astazi la Campia Turzii, noul consilier local din partea UDMR Ana-Maria Nagy a depus juramantul si a devenit oficial membru al consiliului. O parte dintre proiectele de hotarare de pe ordinea de zi au fost votate in unanimitate, in timp ce unul dintre…

- Academicianul Adrian Toader-Williams, care de cațiva ani locuiește langa Turda, in satul Cornești (comuna Mihai Viteazu), a lansat un apel la unitate naționala, cu ocazia Zilei Unirii pe care o sarbatorim astazi. ”Romanie, Timpuri noi”, balada al carei compozitor, textier și interpret este (redata mai…

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situatii de urgenta si…

- In perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, conform Hotararii de Consiliu Local nr. 239/2017, privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata a obligațiilor fiscale pentru persoanele fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorarilor de intarziere, cetațenii municipiului se pot adresa…

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic achizitii. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Read More...

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Printre faptele de natura contravenționala sancționate de Legea nr. 61/1991 se numara și tulburarea, fara drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma. In acest caz, amenda este cuprinsa intre 200 și 1.000 de lei. Read More...

- O propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata prevede ca pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii. Read More...

- Urmariti desfasurarea sedintei de Consiliu Local despre care consilierul primarului spune ca a fost una furtunoasa desi nu a fost nici urma de agitatie sau zbucium. Iar a incurcat notiunea unui cuvant din limba romana dar mai are timp sa invete ca doar este tanar. Cum sa fie furtunoasa o sedinta in…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- In prima ședința de consiliu din acest an de la Turda, aleșii locali au aprobat printre altele și solicitarea venita din partea primarului Matei Cristian, in calitate de inițiator de proiect, de amanare a taxei speciale de salubritate. Read More...

- Un cetatean al Municipiului Campia Turzii, Precub Adrian, a publicat pe Facebook in aceasta seara un schimb de replici pe care l-a avut cu unul dintre angajatii Companiei de Salubritate care l-a amenintat ca nu ii va mai fi ridicat gunoiul! Read More...

- Consilierii locali turdeni vor dezbate, in ședința extraordinara din 9 ianuarie 2018, amanarea termenului de instituire a taxei speciale de salubritate, impusa celor care refuza incheierea unui contract de salubritate cu societatea Prival Ecologic Servis SA, motivandu-se faptul ca societatea nu a transmis…

- Locuitorii Sectorului 4 vor plati anul acesta cate 12 lei de persoana, pe luna, drept taxa de salubrizare. Asta in conditiile in care, in primavara anului trecut, primarul Daniel Baluța ii asigura pe cetațeni ca scoaterea taxei de gunoi din factura de intreținere va fi in avantajul lor. In 2017, bucurestenii…

- Majorarea tarifului s-a decis prin hotarare de Consiliu Local și presupune o scumpire de la 5, la 12 lei pe luna pentru persoanele fizice. Termenele de plata au fost stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele…

- Banca centrala a anuntat la 21 decembrie ca va pune in circulatie de la 1 ianuarie 2018 noile bancnote si monede. Acestea sunt emise pentru a include noua stema a tarii, adoptata prin Legea nr. 146/2016, care modifica Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului. "Toate…

- Institutia Prefectului – Judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, de consilier juridic clasa I grad profesional principal – 2 posturi. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54…

- Consilierul PMP Campia Turzii, Adrian Mischian, a reacționat dupa ce astazi primarul municipiului, Dorin Lojigan, a acuzat mai mulți consilieri locali ca ar fi ”sabotat” proiectele europene in valoare de milioane de euro, nefiind prezenți la o ședința de Consiliu Local convocata de indata. Read More...

- Consilierii locali focșaneni au reușit performanța sa aprobe un proiect de hotarare care poate trimite ENET-ul in faliment prin noile reguli care nu țin cont de prevederile legale referitoare la serviciile publice de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare a fost adoptat…