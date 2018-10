Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European dezbate, astazi, situatia statului de drept din Romania, la dezbateri fiind prezenta si Viorica Dancila. Dezbaterea din plenul PE incepe la ora 9.00, ora Strasbourgului, si va dura o ora, din care Viorica Dancila va avea cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca ingrijorarile exprimate in Parlamentul European privind codurile penale sunt premature deoarece modificarile inca sunt verificate de catre CCR. Toader a mai spus ca marti va primi comisia din cadrul MCV, pentru a-i prezenta raportul.

- Premierul Viorica Dancila se afla la Bruxelles pentru a discuta cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, inaintea dezbaterii pe tema situației statului de drept in Romania, programata pentru 3 octombrie, la Strasbourg.

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si…

- Cotidianul german Die Welt comenteaza, intr-un articol publicat pe site, protestele de la Bucuresti, specificand ca Uniunea Europeana este ingrijorata de situatia tensionata, mai ales pentru ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE din ianuarie 2019. Comisarul pentru Justitie al UE, Vera…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat sambata, la Romania TV, ca ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei reprezinta "o batalie intre statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului paralel".