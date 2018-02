Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a fost sanctionat cu avertisment de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru afirmatia referitoare la steagul secuiesc, consiliul luand in cacul scuzele publice ale lui Tudose."Afirmatia domnului Mihai Tudose conform careia „Daca steagul…

- „Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care deși au fost formulate dupa decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fața de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca accepta scuzele prezentate de Mihai Tudose, care reprezinta un gest de normalitate, dar isi exprima regretul ca niciun politician din opozitie nu s-a delimitat de afirmatiile fostului premier. "Acceptam scuzele…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat joi ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea…

- "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea ,, Jocuri de putere " din data de 10-01-2017. Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce crede doamna Dancila…

- Laszlo Tokes vrea ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze, urmare a declarațiilor acestuia despre autonomia ținutului secuiesc. Totodata, eurodeputatul a solicitat suspendarea colaborarii dintre UDMR si partidele de guvernamant, daca demisia lui Tudose intarzie sa vina.Miercuri seara, Tudose…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii nu vor „flutura langa drapeluri”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La inceputul acestei saptamani, liderii UDMR, PCM si PPMT au cerut, printr-o rezolutie comuna semnata la Cluj, autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Pe langa acest aspect, acestia au mai cerut si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni…

- Liderii partidelor maghiare sunt șocați de cele declarate de premierul Mihai Tudose, care a spus ca daca steagul secuiesc va flutura pe instituții, atunci toți vor flutura lânga ele. Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a aratat șocat: ”Absolut inacceptabile.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- ”Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga bațul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, și anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii. Nu sunt trei mari partide, e drept ca nu trebuie ignorați, dar eu va spun…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru. Tudose a vorbit miercuri, la Realitatea TV, despre rezolutia privind autonomia Tinutului…

- Presedintele UDMR, despre declaratia lui Tudose: M-a socat, sa o retraga, astept scuze Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaceptabila.…

- Joi seara, premierul Mihai Tudosea afirmat ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei si ca discutiile pe aceasta tema sunt in afara legii. „In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- "In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei tari, care garanteaza, inca de la primul alineat, unitatea si indivizibilitatea statului roman. Discutiile despre autonomia tinutului secuiesc sunt in afara…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. „(Pozitia mea – n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat”, a precizat el, intr-o…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- "Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, Dragnea a mentionat ca PSD a colaborat bine cu UDMR si ca au existat cazuri in care social-democratii…

- Intr-o rezoluție comuna semnata luni, la Cluj, Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Civic Maghiar (PCM) și Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) cer autonomia teritoriala a ținutului secuiesc.

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. (...) In ceea ce priveste autonomia exista autonomie…

- PNL respinge solicitarile de autonomie ale partidelor maghiare. Rezolutia semnata la Cluj PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca în Constitutie…

- "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. (...) In ceea ce priveste autonomia exista autonomie locala (...), este un principiu prevazut in Constitutie, numai ca aceasta autonomie locala nu se aplica pe criteriul etnic. In ceea…

- Șefii partidelor maghiare din România: UDMR, PPMT si PCM au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala. ”La sfârsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia…

- UDMR, PCM si PPMT cer, intr-o rezolutie comuna semnata luni, la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni, Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), conform…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Uniunea Democrata Maghiara din România, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna în vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o…

