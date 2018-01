Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Fostul prim-ministru Mihai Tudose a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca l-au luat prin surprindere prevederile referitoare la Declaratia 600 si ca vrea sa fie rezolvata problema. "Recunosc ca m-a luat si pe mine prin surprindere si, dupa cum foarte bine stiti,…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Declarația 600, cea care trebuie depusa de romanii care au obținut venituri din activitați independente, a starnit un scandal destul de mare. Totul a culminat cu blocarea site-ului ANAF, ca urmare a traficului mult prea mare, iar apoi cu precizarea președintelui PSD, Liviu Dragnea, ca termenul pentru…

- Dragnea anunța eliminarea Declarației 600, in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, la intrarea in sediul PSD, unde incepe ședința Comitetului Executiv Național, ca a discutat cu cei din Guvern, care urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ca nu exclude impozitul pe gospodarie din Programul de Guvernare al Cabinetului Viorica Dancila, insa a menționat ca nu se știe forma acestuia și ca nu se va implementa pana cand nu va fi gata. Impozitul pe gospodarie a aparut inițial anul trecut, in Programul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, in care s-a decis nominalizarea Vioricai Dancila, pentru a conduce Executivul, ca viitorul premier sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet. „Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara…

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Daniel Chițoiu, secretar general al ALDE: ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD „ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- "Se pare ca eu am mana foarte proasta" Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca el nu va mai face propunerea pentru premier în cadrul sedintei Comitetului Executiv National al partidului, care va avea loc marti, nominalizarea urmând sa rezulte din dezbateri. "Se pare…

- Liviu Dragnea, presedintele partidului PSD, a declarat luni seara ca el nu va propune niciun nume, pentru ca are "mana proasta", referindu se la Mihai Tudose si Sorin Grindeanu, ultimii doi premieri ai PSD."Se pare ca eu am mana foarte proasta, nu numai in ceea ce priveste numirile de premier, mai sunt…

- Scandalul din PSD a provocat fierbere și în coaliția de guvernare. Conducerea ALDE se întâlnește luni dupa-amiaza, pentru a discuta despre situatia din interiorul PSD. Vicepresedintele Aliantei, Teodor Melescanu, a precizat pentru Antena 3 ca formatiunea…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a declarat luni, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, ca este „un moment de criza” in partid care trebuie rezolvat, și a atras atenția ca exista riscul unei „manelizari” atat a actualei guvernari cat si a PSD. Și vicepreședintele Ecaterina…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticandu-l totodata pe Dragnea pentru lipsa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Mesaj de o duritate ieșita din comun a primarului social-democrat al municipiului Buzau, Constantin Toma, prin care acesta se poziționeaza, in scandalul de la varful PSD, in gruparea premierului Mihai Tudose. „Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului! Acum, in 2018, la 100 de ani de Romanie…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit informațiilor de ultima ora, CEx-ul s-a mutat la ora…

- Felix Stroe, președintele PSD Constanța, susține ca așa cum premierul are responsabilitatea actului de guvernare, tot acesta trebuie sa fie și cel care ia și decizii. „Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discuție serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid și despre cum…

- Mai multi lideri PSD solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru a transa criza politica declansata de diferendul dintre Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose.

- "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", scrie Manda pe Facebook.…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria dupa declaratia facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Tinutul Secuiesc si autonomie, potrivit Digi24

- Luni, la Cluj-Napoca, formatiunile politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie, pentru a avea o pozitie comuna pe viitor la orice dezbatere a subiectului, inclusiv in relatia cu autoritatile romane. Documentul vorbeste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Sosit in urma cu scurt timp la sediul PSD, premierul Mihai Tudose le-a reconfirmat jurnalistilor opinia sa, si anume ca este nevoie de o restructurare la nivel guvernamental."Eu asa am declarat si imi voi mentine punctul de vedere. Vedem decizia partidului.", a declarat premierul Mihai Tudose…

- Conducerea PSD se reuneste luni, in sedinta Comitetului Executiv National Conducerea PSD se reuneste luni, în sedinta Comitetului Executiv National, pentru a-l desemna pe noul ministru al apelor, dupa demisia Doinei Pana, în urma cu câteva zile. În centrul discutiilor…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni…

- Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea.”Comitetul Executiv National de…

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, afirma ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia tinerei interprete a fost facuta in contextul unui val de critici la adresa ei, dupa ce a acceptat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, precizeaza ca premierul Mihai Tudose nu conduce PSD. Declarația a fost facuta in contextul in care Tudose a spus ca nu susține proiectul privind statutul Casei Regale. „E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea ce hotaram noi in Camera Deputatilor si Senat…

- Dupa o lunga absența din spațiul public, Liviu Dragnea a avut o prima reacție la scandalul dintre premierul Mihai Tudose și primarul Capitalei, Gabriela Firea. Dragnea susține ca cei doi s-ar fi impacat.”Eu cred ca s-au lamurit (...) Suntem cu toții camarazi!”, a spus Liviu Dragnea.

- "Astazi, misiunea americana de pe langa ONU l-a informat pe secretarul general ca Statele Unite iși incheie participarea lor la Pactul mondial privind migrația", indica un comunicat al reprezentanței diplomatice a SUA. In septembrie 2016, cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat…

- Departamentul de Stat al SUA a criticat modul in care Parlamentul Romaniei adopta legile justiției și a criticat proiectul lansat de Ministerul Justiției. Pentru prima data, premierul Mihai Tudose a reacționat la criticile SUA. El spune ca nu poate sa comenteze pentru ca nu e vizat Guvernul, ci Parlamentul…

- Secretarul general ajunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat marți ca PSD pregatește un raspuns, care va fi difuzat pana la ora 12, ca urmare a mesajului transmis luni de Departamentul de Stat al SUA. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.De asemenea,…

- Departamentul de Stat al SUA transmite Parlamentului Romaniei sa nu adopte modificarile Legilor Justiției. „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere o legislație care ar putea submina lupta impotriva corupției și ar putea slabi independența judiciara in Romania", se…

- Președintele USR Dan Barna a declarat de la tribuna Parlamentului in dezbaterea moțiunii de cenzura ca, pana acum, guvernul condus de Mihai Tudose a indeplinit doar 3% din programul de guvernare.

- Premierul Mihai Tudose pare ca nu are emotii cu privire la motiunea de cenzura depusa chiar astazi de PNL si USR. Prim-ministrul sustine ca vede in demersul opozitiei o posibilitate de a prezenta masurile aplicate deja de Guvern. "E un instrument al Opozitiei, dar si o oportunitate de a prezenta…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca protestele pe legile justiției vor conduce, in final, la daramarea lui Liviu Dragnea. El susține ca picajul liderului PSD a inceput la Comitetul Executiv in care s-a luptat cu Mihai Tudose, iar odata cu aceste proteste se confirma caderea și mai abrupta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la reactia sefei ICCJ privind procedura din Parlament in cazul proiectului de modificare a legilor Justitiei, ca este vorba de libertatea de exprimare si ca, cel mai probabil, si CSM va transmite un comunicat, fata de care el va avea…