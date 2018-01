Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. "Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, in prima zi de Craciun, consumasera foarte mult alcool inainte de a se sinucide, a declarat prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iasi, Carmina Pascal.

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB), Serban Sturdza, sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a transmis duminica seara un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care le doreste romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si ii indeamna sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste. "Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie…

- Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi romani, Cu prilejul sarbatorilor de iarna, va transmit gandul cel bun de pace, de sanatate și, mai cu seama, de speranța in mai bine și frumos, atat pentru dumneavoastra, cat și pentru Romania. Dragi prieteni, anul 2017…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- "Dragi buzoieni, A trecut un an de cand, datorita increderii dumneavoastra, am reușit sa trimitem in Parlament și, mai apoi, in Guvern o echipa puternica de buzoieni care sa susțina cu toata energia dezvoltarea Romaniei și, in special, a județului nostru. Impreuna am reușit sa facem…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca opțiunea sa pentru monarhie este clara și explica ca actualul sistem de guvernamant din Romania și-a dovedit limitele. Tariceanu a explicat ca o monarhie ar aduce un om care sta deasupra jocurilor politice, in timp ce, in prezent, exista…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Minoritatilor Nationale din Romania, in care subliniaza ca respectarea drepturilor omului, acceptarea si fructificarea diversitatii, consolidarea statului de drept si a democratiei liberale sunt garantii ale dezvoltarii umane si ale…

- Cei prezenți s-au ridicat in picioare cand Regele Juan Carlos si Regina Sofia au venit la Palatul Regal, pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai. Amintim ca sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost adus, miercuri, in Romania, cu o aeronava militara, dupa care a fost transferat la Castelul…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 13 decembrie, in fata Guvernului, impotriva pirateriei si concurentei neloiale, a anuntat luni Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).Miercuri, 6 decembrie, COTAR a anuntat ca a obtinut autorizatie…

- Presedintele platformei Romania 100, fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic, care va fi prezentat in urmatoarele luni si care va fi deschis la colaborarea cu Opozitia.

- Regele Mihai I a incetat din viata la resedinta din Elvetia, unde si-a trait ultimii ani din viata. Avea 96 de ani si o vreme lunga s-a luptat cu maladii teribile. Teo Trandafir este, la randul ei, marcata de vestea crunta si a tinut sa transmita un mesaj. A

- Preotul Constantin Necula, unul dintre cei mai cunoscuți clerici ardeleni, crede ca Romania de azi este una "divizata de interese", fiind "inraiți unii impotriva celorlalți", motiv pentru care in 2018, anul Centenarului Marii Uniri, "va trebui sa postim de rautate, de prostie și de mediocritate".

- "Dragi romani, In decembrie 1918 provinciile istorice romanești s-au strans laolalta dupa ani lungi in care au avut toate un singur tel: sa fie impreuna. Acum, dupa un secol, nevoia de a fi impreuna ramane un tel pentru romanii din intreaga lume - atat pentru noi, cei de acasa, cat și pentru…

- Dupa ce a fost în centrul atentiei prin absenta de la parada, presedintele PSD, Liviu Dragnea, vine cu un mesaj dur la adresa americanilor și pro-americanilor. Declarațiile vin dupa ce recent Departamentul de Stat al SUA a sugerat României sa renunte la modificarile propuse la Legile…

- "La mulți ani tuturor romanilor! Cred ca este o zi pe care trebuie sa o serbam cu bucurie și este un moment esențial pentru fiecare dintre noi, pentru ca astazi, fiecare roman, indiferent ca este in țara sau in afara țarii, traiește romanește, gandește romanește și in același timp iși dorește o țara…

- 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca națiune de a fi liberi și uniți într-o Românie prospera, condusa de politicieni responsabili și integri, a declarat, vineri, președintele Klaus Iohannis, într-un mesaj video postat pe Facebook. Șeful statului considera ca acum, în…

- Departamentul de Stat al SUA reacționeaza ferm la proiectele de modificare ale legilor Justiției care se afla în dezbaterea Parlamentului de la București. Oficialii americani susțin ca actualele propuneri slabesc lupta contra corupției și îndependența justiției. "Statele Unite…

- Ionel Danciulescu, managerul lui Dinamo, a dezvaluit care sunt planurile pe termen scurt ale lui Adam Nemec. Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, atacantul slovac nu se grabeste sa ia o decizie, ci vrea ca, in iarna, cand va intra in ultimele sase luni de contract cu echipa din Stefan cel Mare,…

- ”Manevra Heimlich. Toți ar trebui sa știm sa facem asta. O gravida de 21 de ani a murit dupa ce s-a inecat cu mancare. O manevra simpla i-ar fi putut salva viata. Nu e singura viata irosita. Romanii mor fara a li se aplica la timp manevra salvatoare” sunt cuvintele medicului Tudor Ciuhodaru, cel mai…

- Liderul USR a șocat și a transmis ca dorește sa-l vada pe Liviu Dragnea in inchisoare, inscris in Uniunea Scriitorilor din Romania, pregatind și un tricou in dungi. Goțiu a facut mai apoi apel la proteste duminica. ”Am un dor: Liviu Dragnea... inscris in USR. Sa nu fiu ințeles greșit: in Uniunea…

- Intr-o conferinta recenta, Florin Talpes, CEO si cofondator BitDefender, avea colegi de panel un reprezentant al industriei bancare, un director executiv al unui lant de spitale private si unul din industria petroliera. Cand venea vorba de tehnologie, toti intorceau, automat, privirile catre Talpes.…

- Nemții de la Star Transmission au donat un ecograf, in valoare de peste 93.000 de lei, secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Sebeș. Grupul Daimler iși continua strategia de implicare in dezvoltarea durabila a comunitaților din Cugir și Sebeș. Cea mai recenta acțiune a Grupului reprezinta sponsorizarea…

- Presedintele Iohannis se deplaseaza la Ploiesti cu trenul. “Dezbaterea are loc in contextul in care ne apropiem de intrarea in anul Centenarului Marii Uniri. Este un prilej important in care se poate trage linie, se poate face o analiza in legatura cu locul in care se afla Romania in acest moment,…

- "Dezbaterea are loc in contextul in care ne apropiem de intrarea in anul Centenarului Marii Uniri. Este un prilej important in care se poate trage linie, se poate face o analiza in legatura cu locul in care se afla Romania in acest moment, in ce stadiu de dezvoltare sunt comunitatile Romaniei, dar…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a recomandat sa înceteze criticile politicienilor români la adresa companiilor multinaționale, întrucât acesta "nu e un subiect cu care sa ne putem juca". "Multinaționalele,…

- Premierul Mihai Tudose a transmis contestatarilor un mesaj dur la inceputul sedintei de Guvern. Prim-ministrul sustine ca vestea cresterii economice fabuloase inregistrate de Romania atat in trimestrul III, cat si pe intregul an este una proasta pentru cei care isi doreau ca masurile Guvernului sa…

- Dragnea, mesaj catre tinerii din partid: La cum ne haituiesc astia, chiar ca suntem pirati; PSD nu va da inapoi, a spus liderul PSD, in cadrul Congresului TSD , unde a intrat pe scena in acordurile coloanei sonore din filmul Pirații din Caraibe. ”Nu vreau sa devin complice cu sistemul corupt și nenorocit…

- Mihai Tudose: Modificarea Codului Fiscal - in sedinta de guvern de miercuri Premierul Mihai Tudose foto: Arhiva Modificarea Codului Fiscal va fi facuta în sedinta de guvern de mâine, prin ordonanta de urgenta - a confirmat astazi premierul Mihai Tudose. Cele mai importante schimbari…

- "PNL va vota impotriva acestei candidaturi din motive de analiza politica, dar si pentru ca nu ne putem bate joc de o piata atat de importanta, de consumatorii romani. Nu putem fi parte la subordonarea acestei institutii atat de importante de catre alianta de guvernare", a spus Raluca Turcan.…

- Edward Iordanescu, tehnicianul celor de la Astra Giurgiu, și-a exprimat inca o data nemulțumirea cu privire la meciul pe care echipa sa l-a incheiat la egalitate cu Sepsi, 0-0. Giurgiuvenii ar fi trebuit sa caștige cu 3-0 la masa verde dupa ce noctura adversarei a cedat de doua ori, insa contestația…

- ”Lupta impotriva coruptiei a degenerat intr-o lupta de putere a unor institutii de forta si in momentul acesta am inceput sa ne dam seama ca aceasta lupta de putere afecteaza mediul politic, mediul economic, elite intelectuale, pentru ca nu mai are nimic de-a face cu lupta impotriva coruptiei, ci…

- Lucrarea creatoare în via sfintei Biserici a lui Hristos nu este posibila fara comuniunea frațeasca între noi toți și fara întarirea relațiilor dintre Bisericile noastre și popoarele pe care acestea le pastoresc, a afirmat

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, multumeste militarilor si personalului civil al MApN pentru profesionalismul cu care isi indeplinesc misiunile incredintate si arata ca Romania si-a asumat calitatea de furnizor de securitate in regiune, intr-un mesaj pe pagina de Facebook, postat cu ocazia…

- Jurnalistul Mihai Tatulici, pasionat de gastronomie, a descoperit o carte de bucate din 1900, scrisa de sotia unui general roman. Spune ca este una dintre cele mai rare din istoria tarii. Un sfert din mancarurile de atunci nu se mai consuma astazi pentru ar fi prea scumpe ingredientele, spune jurnalistul.…

- Ciprian Marica este interesat sa-i ia locul lui Razvan Burleanu la șefia Federației Romane de Fotbal și pare gata sa intre in lupta pentru fotoliul de la Casa Fotbalului. "N-am luat o hotarare in momentul acesta, dar sigur ca discut și ca ma intereseaza o astfel de varianta. Doar daca nu iubești…

- Acesta a transmis, prin intermediul Libertatea, un mesaj pentru romanii din țara, care s-au gandit la el. „Mulțumesc tuturor din Romania ca se roaga pentru mine. M-a ajutat foarte mult, m-am recuperat repede și acum ma simt mult mai bine. Va iubesc pe toți și va mulțumesc", a declarat tanarul, care…

- Simona Halep a declarat, luni, la sosirea in Romania ca a primit un mesaj de la jucatoarea americana Seerena Williams, in care aceasta i-a scris cuvinte frumoase dupa ce a devenit pentru prima data lider al ierarhiei WTA.

- In ziua in care Simona Halep a scris istorie si a reusit sa devina numarul 1 in lumea tenisului, 'Regele" fotbalului, Gheorghe Hagi, a avut doar cuvinte de lauda pentru sportiva din Romania și a spus ca ea ramane un exemplu pentru toți compatrioții sai.Citeste si: Cod GALBEN de inundatii pentru…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Mioveni, ca protestele sindicale nu pot determina renunțarea la masura trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Afirmația a fost facuta în contextul în care liderul social-democrat a fost întrebat,…