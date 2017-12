Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor, in mesajul de Craciun, sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste."Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa va ganditi mereu…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a transmis duminica seara un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care le doreste romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si ii indeamna sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste. "Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie…

- Premierul Tudose a transmis, sâmbata seara, un mesaj de Craciun: &"Va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi și sa va gândiți mereu la ceea ce va unește!&", a scris șeful Executivului, pe pagina de Facebook.

- Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare cu ocazia sarbatorilor, prin care le transmite romanilor ca este vremea gandurilor pozitive. "E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai buni! In…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook de Craciun, pentru toti romanii. Fostul Principe Nicolae era pe locul trei in ordinea succesiunii la tron, insa a fost exclus dupa ce o fosta iubita a declarat ca fostul Principe este tatal copilului sau. De curand, fostul Principe Nicolae s-a logodit…

- MESAJ DE CRACIUN. "De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi care aduc implinire si liniste in vietile noastre", a transmis presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a ales…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook de Craciun, pentru toti romanii. Fostul Principe Nicolae era pe locul trei in ordinea succesiunii la tron, insa a fost exclus dupa ce o fosta iubita a declarat ca fostul Principe este tatal copilului sau. De curand, fostul Principe Nicolae s-a logodit…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj emoționant pentru toți romanii pe contul sau de Facebook. pe Facebook de Craciun. "Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au…

- Fostul Principe Nicolae si logodnica sa, Alina Maria Binder, au tinut sa transmita un mesaj romanilor de pretutindeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Fiul Principesei Elena este, inca, afectat de decesul Regelui Mihai I, bunicul sau. A

- Coronitele ornamentate cu pene, globurile aurii si argintii sint doar citeva dintre decoratiunile in voga pentru sarbatorile de iarna din acest an. Specialistii americani sustin ca pomul de Craciun trebuie sa respecte culorile care predomina in locuinta. Printre nuantele acestui an in materie de decoratiuni…

- Sarbatorile de iarna incep cu Ignatul, pe 20 decembrie. De la Ignat si pana la Craciun, tinerii umbla cu turca, capra sau brezaia – o masca cu cap de animal, mai ales de barza. Nasterea Domnului este anuntata la noi in tara prin colinde, primii care pornesc cu colindatul, in dimineata de Ajun, fiind…

- Deputatul PSD a zis ca un cadou potrivit ar fi cartea "Sa ințelegem CREIERUL" pentru ca are "informații absolut necesare despre modul cum se folosește aceasta parte importanta a corpului". [citeste si] "Pentru ca am observat apetența lor pentru lectura, cred ca cel mai util cadou de…

- Aflați la mii de kilometri, militarii din cadrul Batalionului de Infanterie Protecția Forței și Elementului Național de Sprijin au dorit sa transmita gandul lor de bucurie și recunoștința cu ocazia sarbatorilor de iarna, catre cei dragi ramași in țara. Plt. maj. POSOBESCU…

- Texte care pot fi transmise celor dragi de sarbatoarea Nașterii Domnului • mesaje de Craciun 2017 clasice • | albaiuliainfo.ro De Sfintele Sarbatori sa deschidem ușa pentru oaspeți dragi, și inima pentru speranța, bucurie și lumina. Sa fim mai buni și sa privim inainte cu incredere, știind ca daca…

- Mai intai, lecția numarul 1 este foarte simpla. Trebuie sa caștigi mult, dar sa cheltui cat mai puțin. Cum? Veți spune…Cred ca nu exista copil sa nu aiba o pușculița. Daca nu are așa ceva, a sosit timpul sa primeasca una in dar. Sarbatorile de Craciun și de Anul Nou sunt perioada excelenta…

- Dupa ce a ajuns de urgenta pe mana medicilor, in urma unei cazaturi serioase, Monica Tatoiu a gasit un raspuns pentru ceea ce i s-a intamplat. A postat pe Facebook un mesaj care i-a ingrijorat pe prietenii sai.

- La data de 18.12.2017 lucrtori din cadrul Poliiei mun. Brila Biroul Investigaii Criminale sau sesizat din oficiu cu privirie la faptul c la data de 17.12.2017 ora 18.38 pe aplicaia Facebook a fost postat un comentariu i mai multe fotografii privind faptul c la data de 16.12.2017 în jurul ...

- Bucurie mare pentru soferi! Lucrarile de pe artera care face legatura intre strazile Arieș și FC Ripensia s-au incheiat. Pe strada Surorile Martir Caceu se circula pe toate cele trei benzi. spre bucuria șoferilor care au avut de indurat o perioada foarte neplacuta. „A fost greu cat am avut șantier acolo,…

- Bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest an este estimat la 1.717 lei. Cel puțin, așa reiese din studiul „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori…

- Scene incredibile in Parlament: Opoziția acuza ca s-a scos intenționat butonul prin care se pornea microfonul la tribuna, in timpul dezbaterii proiectului bugetului de stat pe 2018. Cei de la PNL acuza Puterea ca pune pumnul in gura Opoziției, nelasand-o sa iși susțina opiniile in plen. ”Fara precedent…

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, Direcția de Asistența Sociala Comunitara (DASC) Zalau, unitate aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau, desfașoara cateva acțiuni dedicate acestei frumoase perioade din an. Sarbatorile de Iarna vin și pentru varstnicii aflați in cadrul Centrului…

- TEST. Merita sa petreci Sarbatorile de iarna cu el? Raspunde la cele 9 intrebari și vei afla care este cea mai buna varianta. 1. De cat timp il cunoști? a. De cateva saptamani, dar se poarta foarte frumos cu mine! 3p b. Suntem colegi. 1p c. Ne știm din liceu, dar am fost mai mult amici pana recent……

- Invitat special la acest eveniment este Direcția 5. ”De ce un pian pentru romașcani? Muzica, spunea George Enescu, "este graiul in care se oglindesc, fara putința de prefacatorie, insușirile sufletești ale omului". Organizarea și desfașurarea la Roman a unor concerte de pian devine o necesitate,…

- Sarbatorile de iarna la politisti In preajma sarbatorilor de iarna, doi politisti se gandesc ca ar trebui sa faca ceva ca sa umple frigiderul. Dupa multa socoteala se hotarasc sa mearga la tara in inspectie. Acolo dupa multe controale il prind pe un taran nu cu toate in regula. Taranul ca sa scape le…

- Marian Godina lucreaza la Serviciul de Actiuni Speciale Brasov. El a fost vazut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la festivitatea de aprindere a luminilor de Craciun, in Piata Sfatului, din Brașov. Marian Godina, DECIZIA care i-a schimbat radical VIATA Pana in prezent,…

- Premierul Mihai Tudose a transmis pe Facebook un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai. "Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simti mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Si-a impartasit durere cu prietenii ei, pe Facebook, scrie a1.ro. „Hai ca vin sarbatorile...incep sa ma simt singura pe lume!...Am oameni apropiati in viata mea acum, dar e fellingul ala pe care il am inca din copilaria mea grea si de care scapi greu... Citeste si VIOREL LIS a ajuns din nou…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe "pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum", motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018. "Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru…

- „Domnul prim-ministru a gasit o maniera incorecta, consider eu, si necolegiala, de a ma admonesta public pentru o decizie care a fost luata de institutiile din subordinea Primariei. Ma asteptam, daca avea ceva de comunicat si o opinie, colegial, sa-mi dea un telefon sau sa solicite o intalnire.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, critica modul in care premierul Tudose a reactionat in legatura cu organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei, despre care a spus ca "nu este cea mai inspirata decizie", considerand ca a fost o maniera incorecta si necolegiala. Edilul a adaugat…

- 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca națiune de a fi liberi și uniți intr-o Romanie prospera, condusa de politicieni responsabili și integri, a declarat, vineri, președintele Klaus Iohannis, adaugand ca acum, in prag de Centenar, este un bun prilej sa reflectam la cum vrem sa arate țara noastra.…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care arata ca misiunea guvernantilor este sa contribuie in mod concret la dezvoltarea Romaniei, sa asigure servicii publice mai bune si prosperitate fiecarui roman.

- Liviu Plesoianu are un mesaj dur la adreasa premierului Mihai Tudose. "I-am transmis direct distinsului Tudose acum cateva minute și ii transmit și PUBLIC: Am IMENSA satisfacție ca NU v-am votat premier in Parlament! Sunt atat de incantat de decizia mea ca-mi vine sa ma pup! ...O critica…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza „La multi ani” romanilor de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani,…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor “La multi ani” de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti “intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. “Dragi romani,…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza românilor "La multi ani" de Ziua Nationala, într-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunând ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „într-o Românie prospera condusa de…

- 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca națiune de a fi liberi și uniți intr-o Romanie prospera, condusa de politicieni responsabili și integri, a declarat, vineri, președintele Klaus Iohannis, adaugand ca acum, in prag de Centenar, este un bun prilej sa reflectam la cum vrem sa arate țara noastra.…

- Premierul Mihai Tudose spune ca decizia primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei nu este cea mai inspirata, el motivand ca, in primul rand, oamenii nu au pe unde sa traverseze si, in plus, este o decizie care se interpreteaza, dat fiind ca acolo au loc…

- Mai multe imagini cu noile decorațiuni de Craciun montate de angajații Primariei Filiași, județul Dolj, au devenit virale pe internet, acestea semanand cu o pereche de chiloți. Primarul localitații, Gheorghe Ilie, susține ca instalațiile luminoase agațate pe stalpii de iluminat vor fi date jos și asamblate…

- Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care inaspreste conditiile de functionare a ONG-urilor a fost adoptata tacit luni de plenul Senatului. Nu a durat mult pana au aparut si criticile si contestatiile. Deranjat la culme de reactia negativa iscata in urma…

- Premierul Mihai Tudose are un mesaj neașteptat pentru cei care protesteaza impotriva Guvernului. Tudose susține ca sunt și proteste indreptațite, cu oameni care au motiv sa protesteze, dar și proteste care sunt provocate și manipulate de factori politici.”Unele dintre manifestari sunt normale…

- Premierul Mihai Tudose s-a laudat si miercuri, in sedinta de Guvern, cu nivelul cresterii economice pe trimestrul III. De remarcat insa a fost faptul ca, desi sedinta a inceput la aproape 3 ore de la publicarea raportului MCV pe Justitie, care are concluzii dure, premierul nici nu l-a mentionat.…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat pe contul personal de Facebook, ca nivelul cresterii economice pe trimestrul III, de 8,6%, reprezinta rezultatul muncii depuse de români si de catre companiile corecte din România. De asemenea, Tudose sustine ca este vorba de o crestere economica…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures, precizand ca aceasta institutie are tot sprijinul din partea Guvernului, informeaza AGERPRES . “Aniversarea celor 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean…

- Adriana Bahmuteanu a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj emotionant adresat fiilor ei, prin intermediul caruia le-a marturisit acestora motivul pentru care a ales sa le puna numele Mihai si Gabriel. Vedeta a spus ca si-a dorit foarte mult ca baietii ei sa-si sarbatoreasca onomastica impreuna.…