- Razvan Cuc va ajunge din nou ministru al Transporturilor! Dat afara de Viorica Dancila pentru ca nu a facut niciun kilometru de autostrada, Cuc va fi iar nominalizat pentru a conduce ministerul.Din Pro Romania, Felix Rache, fosta vedeta a Antena 3 și fost consilier al lui Mihai Tudose pe cand…

- Prim-vicepresedintele PRO Romania, deputatul Daniel Constantin, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca urmeaza sa mai fie primiti in partid in perioada urmatoare si alti actuali membri PSD si ALDE.Daniel Constantin a mentionat ca asteapta ca o parte din organizatia ALDE Sibiu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, duminica, la Parlament, aparitia aliantei USR-PLUS, la europarlamentare si plecarile din PSD la partidul lui Victor Ponta, Pro Romania: "Securistii si-au facut doua partide. Unul pe stanga, altul pe dreapta", a spus lierul PSD. In replica, Victor Ponta s-a…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca este posibil sa mai urmeze demisii din PSD. Intrebat de scorul PSD in randul electoralui, acesta a spus ca social-democrații se afla undeva la 20%.„Eu cred ca da (vor fi și alte transferuri de la PSD la Pro Romania - n.r.). E greu sa pleci…

- "Atata timp cat de un an de zile eu si alti colegi am tras niste semnale despre tipul de management, despre tipul de agenda publica inlocuita cu alte agende, nu a fost nicio dezbatere interna, nu a fost nimic bine, totul e bine daca spune cineva, evident ca lumea nu mai suporta. (...) Un an de zile…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a dat o lovitura grea celor de la PSD și a reușit sa-l ”transfere” pe fostul premier Mihai Tudose la Pro Romania. Ponta nu se oprește aici și lasa ușa deschisa partidului și pentru alți grei ai PSD, nemulțumiți de Liviu Dragnea. Surse politice convergente ne-au explicat…

- Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a partidului Pro Romania, saluta intrarea in cadrul acestei formațiuni politice a fostului premier Mihai Tudose, plecat recent din PSD. „Devenim echipa oamenilor care gandesc și acționeaza pentru și in interesul Romaniei! Domnul Tudose este cel de-al doilea…

- Lovitura de teatru in PSD! Fostul premier Mihai Tudose a anunțat marți ca parasește partidul condus de Liviu Dragnea, pentru a se inscrie in formațiunea lui Victor Ponta, Pro Romania. El susține ca nu mai are nicio speranța in PSD. Premier in perioada iulie 2017 – ianuarie 2018, Mihai Tudose demisioneaza…