- Renumitul scriitor și filosof Gabriel Liiceanu, una dintre vocile puternice din zona societații civile, nu a primit acordul organizațiilor #rezist pentru a participa la intalnirea cu premierul Mihai Tudose. Surse au dezvaluit pentru bugetul.ro ca organizațiile #rezist s-ar fi opus. Decizia…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Legea Statutului Casei Regale a Romaniei pare a fi cel mai recent scandal intre premierul Mihai Tudose și coaliția care l-a propulsat spre Palatul Victoria. Spun ”coaliția” pentru ca recent, pe 8 noiembrie, legea a fost scoasa de la naftalina de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Scandalul a…

- Vorbim, din nou, despre un fake news, dar care a fost distribuit masiv pe rețeaua de socializare. Culmea este ca respectivul site are și știri serioase, cum ar fi: "Kovesi, reacție la legile Justiției". Astfel, la prima vedere, daca nu ești foarte atent, ai putea crede ca este un site "real". Mai…

- ”Ce-ar fi putut sa fie Romania, daca am fi fost mai ințelepți. Am o singura mare problema și v-o impartașesc tuturor in legatura cu ziua de astazi, care intra in istorie. Majestatea Sa sosește pe ultimul drum la Aeroportul Otopeni din București, merge la Peleș, se intoarce inapoi la București,…

- Premierul Mihai Tudose se intalneste marti, la Palatul Victoria, cu vicepresedintele Bancii Mondiale, Cyril Muller, discutiile venind in contextul in care oficialii Bancii si-au aratat interesul de a sprijini constructia autostrazii Ploiesti-Brasov, informeaza Mediafax.Intalnirea, programata…

- Manifestanții care au protestat, duminica seara, in Piața Victoriei impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției au inceput sa se retraga in jurul orei 21,00, in zona mai ramanand circa 100 de persoane. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO *Cioloș: Legile justiției,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, luni, la Antena 3, ca premierul Mihai Tudose ii jigneste pe unii colegi de partid, dar se poarta ”foarte frumos” cu un grup minoritar pentru a incerca sa-si consolideze pozitia. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca…

- Ruptura totala la cel mai inalt nivel al PSD-ului. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un nou atac devastator la adresa premierului de la Palatul Victoria. Totul a pornit de la disputa pe organizarea Targului de Craciun din Piata Victoriei.Citește și: Olguța Vasilescu dezvaluie vinovații:…

- Primarul Capitalei sustine ca si-ar fi dorit ca discutiile cu premierul, referitoare la amplasarea unui targ in Piata Victoriei, sa fie private. Firea a precizat ca atitudinea este una ipocrita, intrucat i-ar fi spus ca e agasat de mitingurile din Piata Victoriei, insa public a avut o alta pozitie.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da "replici nepotrivite" colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si fostului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, numindu-le "penale",…

- In contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierului Mihai Tudose, fostul lider PSD Victor Ponta se astapta ca Liviu Dragnea sa initieze o motiune de cenzura si impotriva Guvernului Tudose, dupa ce a trantit Executivul Grindeanu. Ponta sustine ca decizia de a organiza un targ de Craciun in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat intr-o interventie telefonica la Antena 3 ca violentele care au avut loc in cadrul protestului organizat in Piata Victoriei nu vor ramane netaxate. Mai mult, nici faptul ca protestatarii au demontat schelele ridicate de Primarie nu vor fi trecute cu vederea,…

- VEZI AICI: EXCLUSIV Cearta Firea-Tudose, dupa Piața Victoriei. Stenograme incendiare Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3: ”Nu mai exista niciun fel de indoiala ca avem o ruptura in PSD de tipul celei care a existat in cazul lui Sorin Grindeanu. Doamna Firea este, fara echivoc,…

- Mii de oameni au protestata ieri in țara și in Capitala, cerand retragerea noilor legi ale Justiției. O prima reacție din partea PSD a venit aseara, prin vocea lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al social – democraților. Prezent in studioul Antena 3, Codrin Ștefanescu a comentat manifestațiile…

- "PNL, USR, mișcarea Rezist și domnul Hossu, dupa ce au dat 250.000 de sms-uri și au anunțat o mare revoluție care urma sa aiba loc astazi, iata ca au ieșit in strada 6000 de oameni, in Piața Victoriei", a zis Codrin Ștefanescu. "Apoi, niște oameni foarte ingenioși de acolo, care știu sa coordoneze…

- Mihai Tudose a vorbit in aceasta seara, la Antena3, și despre legile justiției, afirmand ca acestea trebuie schimbatre. Asta pentru ca, spune premierul, de-a lungul timpului au fost derapaje din partea puterilor statului, care au incalcat principiile separației. Tudose vrea ca justiția sa fie independenta,…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Cei 2.500 de angajați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui au primit, miercuri, noi promisiuni din partea șefului Guvernului ca-și vor primi salariile restante pe septembrie, fara a li se preciza, insa, cand anume le vor fi virate lefurile in conturi. Pe 15 noiembrie,…

- Liviu Dragnea își serbeaza ziua cu 2 zile întârziere. Serbarea pica exact în ziua comemorarii a doi ani de la Colectiv. Si locatia e interesanta - clubul lui Dinu Pescariu. În acest context, Bogdan Chirieac a explicat la emisiunea La Ordinea Zilei…

- Situatia copiilor din satele Recea si Mateieni, arondati la scoala din Dimacheni, care nu mai puteau veni la cursuri din cauza faptului ca primaria a ramas fara bani de carburant, a fost rezolvata dupa ce autoritatile au primit, de la o persoana fizica, o donatie care permite alimentarea cu combustibil…

- "La 2 ani dupa tragedia de la “Colectiv” consider ca am dreptul sa imi spun si eu cateva ganduri (oricine se considera ofensat de acest lucru sa tina cont de regretele mele) : 1. In primul rand vreau sa transmit inca o data condoleante familiilor victimelor si tuturor celor care au avut de…

- De precizat ca se implinesc doi ani de la incendiul din Colectiv, in urma caruia s-au stins din viata 65 de persoane. In acest context, amintim ca premierul Romaniei, intr-un interviu acordat lui Octavian Hoandra, a fost intrebat cine sunt tinerii din fotografia care se afla in biroul sau:…

- In urma cu doi ani, oamenii iesiti in strada dupa tragedia de la clubul Colectiv, in care au murit 65 de persoane si peste o suta au fost ranite, au cerut eradicarea coruptiei, inlaturarea guvernantilor aflati la putere si reformarea clasei politice. Fostul premier Victor Ponta si echipa sa din Guvern…

- Dragnea spune ca Grindeanu nu mai e manevrat de alte forțe: ”S-a eliberat, gata, poate candva va povesti, mie nu mi-a spus”, a afirmat președintele PSD, miercuri seara, la Antena 3, el precizand ca el nu este Dumnezeu sa il ierte pe Grindeanu pentru criza in urma careia PSD a fost nevoit sa voteze o…

- "Vazand ce se intampla la CSM, cred ca avem o singura concluzie: Situația actuala din Justiția romaneasca nu mai poate continua. Trebuie facute modificari fundamentale și in modul de lucru al CSM, și al felului in care este subordonata Inspecția Judiciara, și felului in care sunt coordonate parchetele",…

- Astfel, cel care l-ar fi consiliat pe Mihai Tudose sa porneasca criza politica, ar fi fost consilierul Felix Rache, fost jurnalist la Antena 3. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest scenariu. ”Daca e adevarat, inseamna ca domnul Felix Rache este un consilier de prima mana.…

- ”Un membru al CEx-ului l-a intrebat pe prim-ministrul Tudose care este situația cu proiectul de lege privind modificarea legilor justiției. Raspunsul a fost: Nu exista un proiect de lege privind modificarea legilor justiției, ci doar un set de enunțuri. Tocmai de aceea, CSM-ul l-a respins. In clipa…

- Președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvica a declarat la Antena 3, ca, în aceste momente, Klaus Iohannis a ieșit singurul învingator din scandalul momentului din politica. În opinia sa, președintele țarii a reușit sa-și puna în fruntea…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus, intr-o intervenție la Antena3 ca vizita de la Craiova, la care au participat cei doi lideri politici, președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose este o vizita normala fara nici un fel de implicare politica.,,Ce a declarat Iohannis…

- Intrebat daca premierul Mihai Tudose ar trebui sa ramana la Palatul Victoria, presedintele Klaus Iohannis a raspuns ca "daca se doreste, se poate pune in practica o guvernare care sa aduca rezultate". Iohannis a mai spus, raspunzand unei intrebari despre o eventuala demisie a lui Mihai Tudose,…

- Analistul politic Radu Tudor este de parere ca situația din PSD nu mai poate continua in acest fel, partidul fiind ”complet dezarmonizat”. Intrebat despre prestația de luni seara a premierului Mihai Tudose, de la Sinteza zilei, Radu Tudor a raspuns:"Generatoare de hotarari ale partidului la…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a declarat, marti, ca este necesar un cadru general parlamentar pentru ca modificarea codurilor civile si penale sa se faca o data pe an, mentionand ca in acest mod nu se va mai ajunge in situatia de instabilitate, scrie agerpres.ro."Cred…

- "Cred ca domnul Liviu Dragnea a fost nevoit sa accepte remanierea guvernului, și nu cred ca domnul Dragnea și-a dorit acest lucru. Domnul Tudose a atacat fulgerator și a obținut deplasarea centrului de greutate de la partid direct in Palatul Victoria", a declarat Bogdan Chirieac. Intrebat…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat într-o intervenție telefonica, la Antena 3, ca exista o singura explicație pentru care Mihai Tudose s-a întâlnit cu președintele Iohannis, la Cotroceni. „Exista o singura explicație în acest moment.Posibilitatea…

- Simona Halep, noul numar 1 WTA, a acceptat sa fie ambasadorul sportului romanesc, a declarat, luni seara, la Antena 3, premierul Mihai Tudose.”Simona Halep este un simbol al Romaniei. Ea ne-a facut onoarea sa accepte sa devina ambasadorul sportului romanesc. Este un gest foarte mic fata de…

- Radu Banciu a comentat in emisiunea sa de la postul B1 TV afirmațiile premierului Mihai Tudose care a anunțat ca va efectua o "mica remaniere" in Guvern, principalii vizați fiind miniștrii cu probleme penale și cei care au creat probleme de imagine. „Practic, Mișu Tudose este istorie...”, a concluzionat…

- Guvernul va semna, marti, un memorandum cu producatorul american de vehicule militare General Dynamics, pentru producerea de transportoare blindate la Uzina Mecanica Bucuresti, informeaza news.ro.Potrivit programului oficial al Guvernului, la ora 10.00 va fi semnat, la Palatul Victoria, “Memorandum…

- Pe fondul speculatiilor aparute pe surse in spatiul public, in ultimele ore, cum ca, urmare a unui sondaj ale carui rezultate dezvaluite recent, s-ar fi produs o ruptura intre liderul PSD si cel al Guvernului, ba chiar ca actualul sef de la Palatul Victoria ar fi amenintat cu demisia, Liviu Dragnea…

- Negocieri eșuate intre Guvern și sindicate. Sindicalistii confederatiei Cartel Alfa s-au aflat, vineri, la sediul Guvernului pentru negocieri cu reprezentanții Executivului, pe tema trecerii contribuțiilor de la angajator la salariat. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu a spus ca cei din Guvern au…

- Doua zile mai sunt pana premierul Mihai Tudose face 100 de zile de cand este in fruntea Executivului, insa nu are motive de bucurie din moment ce peste 5.000 de persaone protesteaza in Piața Victoriei și il acuza ca au fost mințiți și furați. La aceasta ora, in Palatul Victoria se afla o delegația…

- Fostul premier al României, Victor Ponta, l-a felicitat pe Mihai Tudose pentru întâlnirea cu omologul bulgar, Boiko Borisov, și pentru reluarea ședințelor comune de Guvern. "Uite ca am ceva pentru care Mihai Tudose chiar merita felicitat: faptul ca se vede azi cu premierul…