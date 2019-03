5 întrebări care reduc anxietatea şi te ajută să-ţi rezolvi problemele

Nu ceea ce ni se întamplă este important, ci modul în care reacţionăm, potrivit kudika. Multi dintre noi am uitat sa traim prin propriile simturi…. Nu ne mai privim in ochi si avem tendinta de a ne uita in oglinzi ... [citeste mai departe]