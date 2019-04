Stiri pe aceeasi tema

- ''PSD s-a incarcat cu foarte multa frustare cand a vazut ce s-a intamplat in Parlamentul European. Am avut niște colegi care ma intrebau cum sa facem lista și le-am zis ca vreau sa mearga in fiecare județ sa vada care sunt cele mai bune nume pentru lista de europarlamentare. Unii s-au suparat. …

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anunțat, luni seara, ca va demisiona din funcția de șef al Comisiei SRI din Parlament, in condițiile in care candideaza din partea PSD la alegerile europarlamentare, ocupand poziția a treia pe lista. „Cred ca am acumulat suficient de multa experiența la nivelul Parlamentului.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni lista PSD pentru europarlamentare. Conform listei citite de liderul PSD, pe lista pentru europarlamentare se regasesc, in ordine: Rovana Plumb, Carmen Avram, Claudiu Manda, Chris Terhes, Dan Ni...

- Lista PSD pentru alegerile europarlamentare cuprinde trei personaje din „familia Antena 3” controlata de mogulul Dan Voiculescu. Liviu Dragnea, care s-a ridicat din pat si a putut veni la CEx al PSD, dar n-a ajuns la procesul de la Inalta Curte, e asteptat sa faca anutul oficial in aceasta dupa-amiaza.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a venit, luni, la ședința CEX din Parlament, sprijinindu-se de brațul secretarului general al partidului, Codrin Ștefanescu.„Sunteți mai mulți ca noi”, a glumit Dragnea cu jurnaliștii, la sosire. Intrebat cu se mai simte, dupa ce a fost internat pentru…

- Pe lista PSD pentru Bruxelles, hotarata de Liviu Dragnea, se regasesc actuali eurodeputati, lideri din teritoriu cu influenta, dar si vedete TV, dupa modelul patentat de PNL cu Rares Bogdan. Lista pentru alegerile europarlamentare va definitivata luni de CEx-ul partidului, controlat total de liderul…

- Victor Ciutacu critica dur mimarea consultarilor pe tema listelor PSD pentru europarlamentare și da ca sigure trei nume surpriza, din afara partidului. Carmen Avram, Chris Terheș și Maria Grapini vor intra pe liste ca urmarea unei intelegeri intre Liviu Dragnea și Dan VoiculescuCitește și: Explicație…

- Mihai Tudose șterge pe jos cu Liviu Dragnea. Acesta susține ca se amana adoptarea bugetului din cauza ca nu sunt bani. ”Orice luna care trece functioneaza pe bugetul de anul trecut, adica mult mai scazut, si salveaza cheltuielile de anul acesta” a spus Tudose.