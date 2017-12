Mihai Tudose despre recalcularea pensiilor: Nu va fi gata pana in 2019, este un proces care va dura cativa ani

Stiri pe aceeasi tema

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”. Surse guvernamentale au precizat pentru STIRIPESURSE.RO ca dosarul…

- Premierul Mihai Tudose a comentat in editia speciala Income Magazine, de la Antena 3, declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anuntat ca in luna ianuarie coalitia va face o analiza privind o o posibila restructurare a Guvernului,…

- ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate. Deocamdata nu este Romania sufient de pregatita din toate punctele de vedere, uman si tehnic. Deci deocamdata… nu, nu. Nu este niciun termen. Din punctul meu de vedere, in 2019 nu (este un termen de introducere…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara ca vineri, peste 16.000 de pensionari ai MAI, cu venituri cuprinse intre 5.400 si 7.000 lei, au primit diferentele de bani ca urmare a recalcularii pensiilor.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, critica modul in care premierul Tudose a reactionat in legatura cu organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei, despre care a spus ca "nu este cea mai inspirata decizie", considerand ca a fost o maniera incorecta si necolegiala. Edilul a adaugat…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- Premierul Tudose a criticat Banca Nationala Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose a declarat joi, 23 noiemnrie, într-un interviu televizat, ca legea pensiilor este în lucru si ca este posibil sa fie gata anul viitor. El a precizat ca la Ministerul Muncii…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca BNR poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Moneda euro a avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai ridicata cotatie fiind de 4,6551 lei, in 21 noiembrie. Intrebat de ce creste euro, premierul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca sunt multe persoane care doresc ca acest Guvern sa nu-si realizeze tintele si sa preia guvernarea. "Evident ca sunt multi care doresc ca acest guvern sa nu-si realizeze tintele. Nu doresc asta pentru binele Romaniei, ci doresc ca ei sa ocupe acest loc.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la Antena 3, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%, potrivit news.ro. Intrebat despre legea pensiilor, promisa de PSD…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca unele dintre manifestațiile din ultima perioada sunt "justificate, normale și corecte", in timp ce altele sunt "provocate". Întrebat la Antena 3 cum privește protestele care s-au desfașurat și cele…

- Persoanele pensionate anticipat parțial intre ianuarie 2011 și mijlocul anului 2016 vor putea sa ceara in curand recalcularea pensiilor, astfel incat sa primeasca lunar o suma mai mare. Masura este inclusa in Legea nr. 216/2017, care a fost promulgata de președintele Romaniei și, pentru a se aplica,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca, miercuri, va trece Codul Fiscal prin Ordonanta de urgenta, informeaza Antena3.ro. Discutii au existat inclusiv cu reprezentantii administratiilor locale. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca vor fi trecute contributiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns…

- Isabel Bogdan “Pensia poate fi recalculata, la cerere, in cazul depunerii unor declarații rectificative de natura a modifica veniturile și/sau stagiile de cotizare valorificate inițial la stabilirea acesteia. Drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata…

- Deputații au votat, marți, scaderea cu 15% a penalizarii pentru cei care au ieșit la pensie anticipat parțial in perioada 01.01.2011 – 16.07.2016. Atenție, insa, cei vizați de noul act normativ nu trebuie sa se grabeasca sa depuna cereri de recalculare pentru ca acestea ar putea fi respinse!

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a explicat ca varsta de pensionare nu se va schimba odata cu noua lege a pensiilor, asta in ciuda cerintelor venite de la Bruxelles. Ministrul a mai precizat ca legea pensiilor este gata de la 1 octombrie, asa cum a promis, dar acum se calculeaza impactul si ca…

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a dat miercuri asigurari ca punctul de pensie va crește in 2018, independent de Legea pensiilor, care urmeaza a fi discutata in coaliție. El a declarat miercuri seara, într-o emisiune la Antena 3, ca majorarea punctului…

- Legea pensiilor | Categoria de pensionari care poate cere recalcularea pensiei Recalcularea pensiilor se va face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia. Camera Deputatilor a adoptat, marti,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect care modifica legea pensilor, persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011- 16 iulie 2016 urmând sa beneficieze de recalcularea pensiei. "Persoanele ale caror drepturi de…

- Persoanele care s-au pensionat anticipat parțial din 2011 și pâna la mijlocul anului trecut vor putea cere recalcularea pensiilor, conform unui proiect de act normativ care a primit astazi votul decisiv al Camerei Deputaților.

- Coalitia de guvernare decide luni ce proiecte de lege va initia Parlamentul si care revin Guvernului Coalitia de guvernare PSD-ALDE se va reuni luni pentru a decide ce proiecte de lege urmeaza a fi initiate la nivelul Parlamentului, prin initiativa parlamentara, si care revin Guvernului, urmand a fi…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei este inca in aer. Dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute ministrul Tudorel Toader anunta ca zilele acestea va prezenta varianta finala, linistea s-a asternut pe acest subiect, social-democratii si Guvernul fiind concentrati pe criza din interiorul partidului.…

- Patru miniștri și-ar fi anunțat demisia in cadrul CExN al PSD: Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene Razvan Cuc, ministrul Transporturilor Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. …

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca Legea pensiilor este gata ca proiect, precizand ca, in prezent, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, lucreaza la o estimare tehnica privind logistica si perioada de procesare a celor cinci milioane de dosare de pensii. ‘Da, este gata. Acum doamna ministru Vasilescu…

- Sunt negocieri în PSD, dupa ce calculele lui Liviu Dragnea au aratat ca ar putea sa piarda puterea în partid. Mai multi baroni locali si-au aratat sustinerea pentru Mihai Tudose în ultimele zile. Liviu Dragnea și Mihai Tudose, declarații comune dupa ședința PSD: Joi,…

- Iohannis: Persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga din Guvern Presedintele Klaus Iohannis considera ca persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga sau sa fie retrase din Guvern, a declarat, marti, purtatorul de cuvant, Madalina Dobrovolschi, afirmand ca premierul are atributul de a decide daca…

- Premierul Mihai Tudose s-ar fi întâlnit, luni, la Guvern, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, vicepremierul Marcel Ciolacu si liderul PSD Olt, Paul Stanescu, cei patru solicitându-i sa nu demisioneze, potrivit unor surse PSD,…

- Social democratii intra in sedinte, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind remanierea unor ministri cu probleme de perceptie la nivelul opiniei publice si, in unele situatii, la nivelul Comisiei Europene., informeaza RomaniaTV. Intre timp, surse politice citate de Romania TV au declarat ca ALDE…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri, la Antena 3, ca va face „o mini remaniere” care va viza mai multi ministri „cu probleme de perceptie la nivelul opiniei publice si, in unele situatii, la nivelul Comisiei Europene”. Ilan Laufer si Razvan Cuc s-ar afla pe lista remaniabililor premierului Mihai…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni seara, la Antena 3, ca "sunt trei ministri cu probleme penale care creeaza probleme si la nivel de percepție publica, si la nivel de Comisie Europeana". Cea mai dura reactie din PSD la afirmatiile premierului vine de la deputatul Liviu Plesoianu, care isi acuza…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca pachetul de legi ale justitiei ar trebui trimis la Parlament astfel incat acesta sa decida, in urma dezbaterilor, care va fi forma lor finala. ”Eu cred, ca sa nu ne mai chinuim, ca ar trebui duse direct la Parlament care sa faca consultari, comisii,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, referindu-se la proiectul de modificare a legilor Justiției, ca "poate graba strica", precizand ca "o dezbatere așezata", in Parlament, va duce la "un rezultat bun". Întrebat la Antena 3 daca echilibrarea necesara…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni seara, la Antena 3, ca nu va lua niciun imprumut de la FMI, intrebat fiind daca Guvernul are in vedere o astfel de varianta. "Sincer, în niciun caz, și le-am spus-o și lor, fiindca la ce prognoze au facut și la cum s-au…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la Antena 3, „o mica remaniere” care va avea loc in aceasta saptamana, precizand ca sunt „cel putin doi ministri” pe care o sa ii invite sa plece din Guvern. Mihai Tudose a sugerat ca este vorba despre prezenta unor ministri cu probleme penale in Guvern,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca s-a gândit la demisie și ca relația cu Liviu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”. Întrebat daca a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca nu poate spune ca se afla "intr-un moment fericit" al relației sale cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat la Antena 3 daca exista o tensiune între el și președintele PSD, șeful Executivului a raspuns:…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat luni ca trebuie stabilite foarte clar "relațiile dintre partid și Guvern". "Va trebui sa umblam la Guvern și sa stabilim foarte clar relațiile dintre partid și Guvern", a declarat Tudose la Antena 3. Întrebat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat in aceasta seara, la Antena 3, ca va remania, saptamana aceasta, mai multi ministri, in special pe cei cu probleme penale. Premierul a recunoscut ca a luat in calcul sa-si dea demisia. Cat despre relatia cu Liviu Dragnea, Tudose a spus:"nu suntem intr-un moment fericit."

- Premierul Mihai Tudose amenința cu demisia, potrivit surselor Antena 3, dupa cel mai recent sondaj de opinie, care arata o prabușire brusca a Guvernului, increderea romanilor in cabinet scazand la 27%.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a anunțat o noua formula de calcul a pensiilor. Ea a explicat de ce este nevoie de un an si jumatate pentru a se recalcula toate pensiile, potrivit Evz.ro. „Este vorba de o alta formula de calcul pe care noi o vom aplica in alta lege. La sfarșitul anului viitor, prin…