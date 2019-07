Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose spune ca membrii Pro Romania care vor intrarea la guvernare cu actualul premier ar trebui sa-și faca un „consult la cap” și zice ca-i este mila de PSD ca a ajuns sa aiba un candidat la prezidențiale ca Viorica Dancila. Tudose le transmite celor de la PSD sa-i scrie lui…

- "E exclus. In nume personal va spun ca nu ma vad colaborand cu Dancila sau guvernul ei. Ar insemna disoluția Pro Romania. Eu știu ca nu a existat o decizie a partidului, ca Victor Ponta a facut declarația in nume personal, dar daca asta va fi decizia partidului, voi fi iar impotriva liniei partidului,…

- Mihai Tudose, fost premier din partea PSD, trecut, ulterior, la Pro Romania, și-a dat demisia din funcția de deputat. Tudose a fost ales europarlamentar și a optat sa mearga la Bruxelles. Totuși, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, Tudose a lasat o portița de a renunța la…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii raspunde extrem de dur fostului premier și actual europarlamentar Pro Romania, Mihai Tudose. Ministrul susține ca lucrarile la Autostrada A2 au fost anunțate public și se vor incheia pe 15 iunie conform graficelor și ca un fost premier ar trebui sa știe…

- Mihai Tudose afirma ca ar renunta la mandatul de europarlamentar obtinut pe 26 mai, din partea Pro Romania, pentru o functie de ministru sau chiar de prim-ministru. Fostul premier este de parere ca motiunea de cenzura are sanse, iar Pro Romania asteapta in continuare transferuri de la PSD."Daca…

- ''Indiferent de dorințele lui Victor Ponta sau Ludovic Orban, decizia ii aparține domnului Iohannis'', a spus Dan Barna referitor la propunerile de premier din partea PNL și Pro Romania, in emisiunea Andreei Crețulescu, de la Romania TV. ''In momentul de fața nu poate sa funcționeze un Guvern…

- Ludovic Orban nu a exclus aceasta posibilitate. ”Toate aceste discuții legate de formarea unui Guvern vor fi realizate dupa caderea Guvernului, ca atare, ii invit pe toți cei care au, intr-adevar, dorința de a-și asuma raspunderea guvernarii sau de a participa la guvernare, sa puna osul la…

- Claudiu Pop, fost prefect de Bihor și membru al Partidului Social Democrat (PSD) de 17 ani, si-a anuntat marti inscrierea in Partidul PRO Romania, in cadrul unei conferinte de presa la care a participat si liderul formatiunii, Victor Ponta, cu ocazia unei vizite electorale in Bihor a candidatilor PRO…