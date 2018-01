Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, intr-o vizita la Ministerul Transporturilor, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, de la ora 14,00, ar urma sa aiba loc si o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor. Totodata, luni dimineata,…

- Premierul Mihai Tudose se bucura, potrivit unor surse social-democrate, de sustinerea parlamentarilor din cel putin zece filiale, printre care Vrancea, Constanta, Buzau si Dambovita, astfel ca o eventuala motiune de cenzura introdusa la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea sanse

- Intr-un interviu pentru Realitatea TV, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga bațul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, și anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii.…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari dupa ce ambasadorul roman la Budapesta a fost convocat de catre autoritațile ungare. ”Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea…

- Declaratiile facute de prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea respectarii legii, fara a avea valente etnice, anti-maghiare si puncteaza, in primul rand, necesitatea respectarii ordinii constitutionale…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta seara, la Antena3 o prima reacție dupa declarațiile și dovezile prezentate de Carmen Dan in urma cu puțin timp. Intrebat daca il va demite pe ministrul de la Interne, Tudose a negat o aseamenea informație. „Nu o demit„, a declarat premierul in scandalul dintre…

- Mihai Tudose a transmis ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a tarii, dupa ce liderii partidelor maghiare au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie teritoriala. ”În calitate de român si de prim-ministru, refuz orice…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- "Declaratiile premierului Mihai Tudose sunt profund iresponsabile, nedemne pentru pozitia sa. Prin mesajul sau primitiv, caracteristic evului mediu, primul ministru a jignit profund si a amenintat nevoalat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa fie sau sa nu fie de acord cu o declaratie…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de control la Compania de autostrazi (CNAIR), potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. CNAIR e condusa de Stefan Ionita, iar Adrian Mladinoiu face parte din conducere. Ambii sunt considerati apropiatii lui Liviu Dragnea. ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat joi ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose la adresa ei. "In ceea ce priveste declaratiile prim-ministrului, voi da lamuriri cat de curand. (...) O sa dau lamuriri cat de curand", a spus Carmen…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la un post de televiziune, ca este nevoie de o restructurare a Guvernului pe care il conduce, subliniind, in acel context, care sunt ministrii cei mai eficienți și devotați actului de guvernare și care sunt demnitarii care nu se afla in grațiile acestuia.

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, care a fost logica revenirii la final de an asupra ordonanței prin care se interzicea cumularea pensiilor din asigurarile sociale cu

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefulu...

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Discuția are loc inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Jurnalistul Catalin Striblea este de parere ca sunt șanse mici ca intreg guvernul lui Mihai Tudose sa fie remaniat și ca…

- Premierul Mihai Tudose a oferit mai multe declaratii publice prin care a explicat ce se insemnat, din punct de vedere economic, anul 2017 pentru Romania și ce va urma in anul 2018. Senatorul PNL, Florin Cițu susține ca Mihai Tudose nu vede realitatea economica din Romania și din aceasta cauza ”a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sâmbata, ca România nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se întâmple în acest mandat.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Mihai Tudose a subliniat, legat de Palatul Elisabeta, ca acesta i-a fost dat in folosinta Regelui Mihai ca fost suveran al statului, nu si urmasilor acestuia.

- Primul care a ieșit la rampa in aceasta saptamana pe problema vaporașelor a fost Titu Bojin, care a anunțat autoritatea pentru navigație a revenit Direcției Apelor Banat, deci problema vaporașelor e ca și rezolvata. Declarațiile directorului ABAB nu au fost primite cu ochi buni de primarul Robu,…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus jurnalistilor prezenți la Parlament ca nu va recurge la remanierea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, din cauza crizei de imunoglobina si ca a fost gasita solutia pentru rezolvarea...

- Premierul Mihai Tudose ar putea avea soarta lui Sorin Grindeanu, fostul prim-ministru al Romaniei, daca partidul va decide asta, a precizat, luni, deputatul PSD Rovana Plumb. Declaratiile sale sunt secundate de cele ale lui Catalin Radulescu, deputatul spunand ca daca lui Tudose nu-i convine ceva sa…

- Un nou scandal politic la nivel înalt s-a produs în partidul de guvernamânt. DCNews a publicat astazi stenograme care arata conflictul dintre primarul Municipiului București, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, în contextul organizarii Târgului de Craciun…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si deputatul PSD Liviu Plesoianu l-au atac dur pe prim-ministrul Mihai Tudose, intr-o discutie avuta pe 30 noiembrie, potrivit unor stenograme publicate sambata de DCnews.ro. Tudose este acuzat ca are o agenda proprie, ca saboteaza Primaria Capitalei si ca vrea sa…

- Premierul Mihai Tudose, invitat la o intalnire cu Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), dupa declaratiile publice ale acestuia cu privire la activitatea BNR. Propunerea vine dupa ce, saptamana trecuta, Tudose a declarat ca este nevoie de o "discutie serioasa"…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- "Pana acum eram acuzati ca intervenim prea mult in piata, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa intelegem prin aceasta ca ne recomanda sa crestem dobanda de interventie, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispozitie, pentru a raspunde unei deprecieri de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Prim-ministrul Mihai Tudose si-a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții medicilor de familie, intre care reducerea birocrației activitații cadrelor medicale și creșterea fondurilor alocate funcționarii cabinetelor medicale. Declaratiile…

- Premierul Mihai Tudose are o intalnire, luni dimineața, la Palatul Victoria, cu reprezentanții medicilor de familie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnire participa și vicepremierul Marcel Ciolacu. La începutul…

- Premierul Mihai Tudose are o intalnire, luni dimineata, la Palatul Victoria, cu reprezentantii medicilor de familie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnire participa si vicepremierul Marcel Ciolacu. La inceputul sedintei de Guvern…

- Ninel Cercel, secretar de stat in MT, a fost retinut vineri de procurorii anticoruptie pentru ca l-a santajat pe directorul CZM Brasov sa-si dea demisia promitandu-i in schimb ca nu va fi tras la raspundere pentru incendiul care a avut loc la trenul cu azotat care s-a rasturnat la Comarnic. Premierul…

- Premierul Mihai Tudose l-a demis pe Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care vineri a fost retinut de DNA. Decizia premierului Mihai Tudose privind eliberarea lui Ninel Cercel din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor a fost publicata, vineri seara,…

- Premierul Mihai Tudose a reactionat, joi seara, la anuntul Kaufland ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie, cu 1,5%.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat se va face astazi, intr-o sedinta de Guvern care incepe la ora 15:00, informeaza Mediafax. Premierul Tudose a precizat ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se va face prin OUG.

- Premierul Mihai Tudose transmite ministrilor de resort care au in subordine problema mineritului, ca daca nu vor gasi o solutie, sa isi caute alt loc de munca. Mihai Tudose si Liviu Dragnea s-au aflat joi la Termocentrala Mintia. „Cine nu intelege, la nivel de Minister al Energiei si Guvern, ca tot…

- Premierul Mihai Tudose l-a intrebat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, pe ministrul Transporturilor, despre stadiul discutiilor cu Banca Mondiala, pe tema implementarii proiectului autostrazii Ploiesti – Brasov. „Incepand de azi o sa avem niste vizite pe niste santiere. Nu va spun nici dumneavoastra…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat la inceputul ședinței de guvern ca incepand cu ziua de miercuri se pregatește sa faca controale inopinate pe șantierele ministerului Transporturilor. Tudose a precizat ca nici macar ministrul nu va fi inștiințat despre ieșirile in teren. Intr-un schimb de replici cu…

- Felix Stroe a precizat ca, dupa intalnirea de marti a premierului Mihai Tudose cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutiile au continuat intre expertii BM si ministrii Transporturilor si Fondurilor Europene pentru a detalia implicarea Bancii Mondiale in construirea autostrazii Ploiesti-Brasov.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretele privind numirea noilor miniștri – Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor și Marius Nica la Fonduri Europene. Ceremonia privind depunerea juramantului de investitura va avea loc la ora 19,30 la Palatul…

