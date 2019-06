Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, fost premier din partea PSD, trecut, ulterior, la Pro Romania, și-a dat demisia din funcția de deputat. Tudose a fost ales europarlamentar și a optat sa mearga la Bruxelles. Totuși, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, Tudose a lasat o portița de a renunța la…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca ar fi dispus sa accepte un post de ministru sau poate chiar de premier intr-un guvern ce ar putea fi consituit dupa un eventual succes al moțiunii de cenzuta inițiate de opoziție. Daca aceasta nu va trece, Tudose a spus ca va merge la Bruxelles, la…

- PRO România devine de marti oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, "un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene - social-democrate si liberale", a declarat liderul formatiunii, Victor Ponta, relateaza Agerpres. Totodata, Victor Ponta a anuntat…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a votat duminica seara, la sectia din orasul Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, la care era arondat, cu gandul "la o Romanie care sa prospere in Europa", informeaza Agerpres.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, prima reacție, dupa ce ALDE nu a facut…

- Romania voteaza astazi pentru desemnarea celor 32 de europarlamentari care ne vor reprezenta la Bruxelles in urmatorii 5 ani, acesta fiind al patrulea scrutin care se organizeaza in țara noastra pentru Parlamentul European, dupa cele din 2007, 2009 și 2014. Numarul total de alegatori inscrisi…

- Impreuna vom reuși sa obținem mai mult in Europa, pentru ca romanii merita mai mult respect. O Romanie puternica in Uniunea Europeana nu este nici slogan, nici utopie. Aceasta campanie electorala mi-a dovedit ca, dincolo de manipularile incredibile pe care le-am vazut in ultimii ani, majoritatea romanilor…

- "Noi suntem militari, chiar proiectul e usor militarizat in sensul bun al cuvantului, si nu ne place sa ne jucam. Anul viitor, sunt convins ca pe o organizare ireprosabila - omul sfinteste locul intotdeauna - o sa ajungem unde am fost, adica la peste 10 la suta la locale si la generale", a precizat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca liderii europeni presiuni inimaginabile pe instanțele din Romania pentru a inchide dosarul Laurei Codruța Kovesi, afirmand ca vor ”vor neaparat sa-și puna un procuror european in utrma unui troc politic, a unei negocieri ca la piața”.”Asta…