Mihai Tudose: “Cred cu tărie că guvernul PSD-Dăncilă trebuie să plece” Ca sa fie clar! Nu ne-am aliat cu PSD. Nu ne vindem și nu ne pot cumpara. Nu ma intorc la PSD. Am prieteni in PSD. Dar nu sunt prieten cu PSD-ul!!! Cred cu tarie ca guvernul PSD-Dancila trebuie sa plece. Și CRED ca PRO Romania trebuie sa devina cea mai importanta, puternica și viabila formațiune politica de stanga din Romania. Azi PRO Romania a obținut recunoașterea grupului parlamentar. Este un prim pas. Important. Urmeaza moțiunea de cenzura.... și intrarea in normalitate a Romaniei! Citeste articolul mai departe pe money.ro…

