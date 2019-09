Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, in prezent eurodeputat Pro Romania, ii da o replica transanta senatorului ALDE Daniel Zamfir, cel care afirma ca nu doreste sa colaboreze cu Pro Romania pentru ca partidul condus de Ponta ar fi "instrument al statului paralel". Tudose anunta ca nici el nu doreste ca Pro…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, susține ca nu ințelege decizia lui Calin Popescu Tariceanu de a scoate partidul de la guvernare și de a-l duce catre o alianța cu Pro Romania. Zamfir susține ca mai mulți lideri ALDE n-au fost consultați privitor la decizie. Mai mult, Zamfir arata ca a fost contactat…

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Actorul Mircea Diaconu, fost senator PNL și europarlamentar, a facut luni la Antena 3 primele declaratii de presa, dupa ce, in conducerile ALDE și Pro Romania, s-a votat sustinerea candidaturii sale independente la alegerile prezidentiale. „Nu m-am enervat (cand am decis sa candidez – n.r.), sunt inervat,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politc Central, de la ora 16.00, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. ALDE si Pro Romania discuta sustinerea lui Mircea…

- Victor Ponta dezvaluie ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei. Ponta…