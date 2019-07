Mihai Tudose, atac la ministrul Transporturilor: Declaraţiile Cucului aduc a autodenunţ „Din ce in ce mai des, ministrul Cuc anunța cu o dezinvoltura ca el face autostrazi cu bani de la buget și cu aceeași „inteligența" spune ca face asta spre deosebire de Tudose, care dorea sa faca autostrazi cu bani de la UE. E, cumva, la limita autodenunțului. Nu luam bani europeni. Cheltuiește de la buget fiindca e mai simplu și nu vine nimeni in control sa vada cum și cu cine ai cheltuit și e mandru ca face asta. Nu exista pentru Cuc Master Plan aprobat și finanțat de UE. Nu exista miliarde de euro care așteapta proiectele. Exista doar bugetul național. Și imprumuturile de miliarde de euro… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

