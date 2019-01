Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor nou deschise, in primele opt luni din acest an, cu acționari din afara țarii, nu a sarit de zece in nici unul din aceste județe, iar capitalul investit abia daca a trecut de 1.000 de euro. Nici in alte 23 de județe numarul firmelor inființate de straini nu trece de 30. Investitorii…

- Vlad Tofan este un tanar de 25 de ani care conduce o afacere de succes, care are o cifra de afaceri de 2 milioane de euro. Acesta a primit in administrare un magazin de haine, iar apoi a creat un magazin online de produse de imbracaminte, a dezvaluit life.ro . „Tata avea o afacere cu haine de femei,…

- Ferma Totora din Galicea Mare, judetul Dolj, a fost infiintata in 2016 de catre Aniela Eliza Totora, de profesie inginer agronom, impreuna cu fratele sau si mama sa, din pasiunea pentru agricultura, printr-o investitie de 20.000 de euro.

- PSD-ALDE nu mai are majoritatea in Camera Deputatilor,in urma plecarii a patru parlamentari la partidul lui Victor Ponta. Fostul premier se declara dispus sa negocieze un vot pentru debarcarea Guvernului Dancila, dar cu conditia ca postul de premier sa nu revina lui Ludovic Orban. Dar nu despre asta…

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie, de la ora 11.00. In sedinta pregatitoare de duminica seara, de la Parlament, s-au vehiculat numeroase variante de santionare a rebelilor din partid.Astfel, potrivit surselor participante…

- Tensiune in PSD dupa demisia ministerului pentru Afaceri europene, Victor Negrescu."Am avut o discuție in guvern, am sperat ca domnul minusu sa vina sa continuam aceasta discuție. Credem ca orice decizie trebuie sa fie luata de intreaga echipa și domnul ministru și-a dat demisia. A facut treaba…

- Presedintele ALDE si al Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea, la Antena 3, a comentat asupra informatiilor din ultimele zile, potrivit carora s-ar incerca ruperea coalitiei de guvernare. "Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga si in dreapta…

- In ultimul deceniu, cifra de afaceri a companiilor din judetul Alba a crescut cu peste 150%, pana la 16,7 mld. lei in 2016, datorita investitiilor straine importante facute in aceasta perioada.