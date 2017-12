Stiri pe aceeasi tema

Premierul Mihai Tudose a oferit mai multe declaratii publice prin care a explicat ce se insemnat, din punct de vedere economic, anul 2017 pentru Romania și ce va urma in anul 2018. Senatorul PNL, Florin Cițu susține ca Mihai Tudose nu vede realitatea economica din Romania și din aceasta cauza "a…

Razboiul pe legile justiției iși consuma un nou episod, iar in joc intervine și fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu. Acesta lanseaza un atac extrem de dur la adresa ambasadorului Franței in Romania, Michele Raims. Iliescu susține ca poziția Ambasadei pe legile justiției este inacceptabila, iar daca…

Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor "minim 156,7 kilometri de autostrada" este "complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana", aratand ca ar putea fi terminati doar aproximativ…

Fostul presedinte egiptean islamist Mohammed Morsi a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru insultarea sistemului judiciar, informeazp AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, trece prin momente grele. Sfașiata de durere, Kovesi iși conduce tatal, fostul procuror, Ioan Lascu, pe ultimul drum.Ceremonia de inmormantare are loc la o capela din Mediaș, acolo unde traia tatal lui Kovesi. Alaturi de procurorul șef al DNA se…

Omul de afaceri Gigi Becali, cel care a ieșit in Piața Victoriei in timpul protestelor pentru OUG 13, susține ca acum nu dorește sa iasa in strada și ii indeamna pe tinerii protestatari sa aleaga calea democratica pentru a schimba lucrurile in aceasta țara.

Premierul Mihai Tudose a avut o ieșire exploziva la adresa miniștrilor. Dupa ce s-a vehiculat faptul ca mai mulți miniștrii s-au plans de caracterul dificil al premierului și de ieșirile nervoase ale acestuia, Tudose le-a transmis ca dureaza fix trei secunde sa-și scrie demisiile.

Premierul Mihai Tudose a avut o ieșire foarte virulenta in care arata ca anumiți politicieni au stat calmi 27 de ani, iar acum se plang ca unii sunt nervoși. Afirmația lui Tudose este o sageata catre Liviu Dragnea, cel care spunea ca ii recomanda premierului sa fie mai calm in 2018.

Premierul Mihai Tudose afirma ca Romania va adera la zona euro cand va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din Romania pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare - si astazi, cand…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca România va adera la zona euro când va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din România pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare…

Romanii au ales evenimentele politice majore din 2017 Peste jumatate dintre romani considera ca evenimentele politice majore ale anului 2017 au fost schimbarea legilor Justitiei si manifestatiile impotriva OUG 13 din ianuarie-februarie, releva un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017.…

Premierul ii intoarce "amabilitatea" lui Dragnea: "Sa fie mai calm" Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca ii ureaza liderului PSD, Liviu Dragnea, "sa fie mai calm", dupa ce a primit aceeasi urare din partea acestuia, el afirmand ca o discutie de tip doctrinar in PSD este binevenita oricand.…

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga "in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia…

Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre ce a insemnat anul ce se apropie de final pentru jandarmi. Colonelul a marturisit ca desi jandarmii nu recurg la violenta cand vine vorba de aplanarea conflictelor in randul protestatarilor,…

Premierul Mihai Tudose a reluat mesajul lipsit de menajamente la adresa Casei Regale. Tudose spune ca România nu este monarhie și ca, la fel cum Camera de Comert si Industrie a României este o fundatie, un ONG de interes national, tot așa stau lucrurile și

Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

Casa Regala primeste o lovitura neasteptata din partea Guvernului! Premierul Mihai Tudose a dezvaluit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege care vizeaza familia regala. "Nu suntem monarhie", a declarat Tudose.

Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca Guvernul va da aviz negativ preoiectului de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin PopescuTariceanu prin care Casa Regala ar urma sa primeasca o serie de facilitati si avantaje materiale. "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente…

Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%."Principalele domenii avute in…

Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I. Dupa cum mentiona si ministrul Fifor,…

Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania.

Rares Bogdan: Intre urletele gibonilor și democrația americana Ce s-a intamplat incat americanii au decis sa nu mai bata apropouri și sa spuna de la obraz ca puterea legislativa din Romania mananca rahat aproape turcesc? Nimic, deci totul. A fost ultima soluție. Pentru oricine cu mintea acasa…

Inaintea participarii la acest Summit, seful statului va sustine o declaratie de presa. In cadrul reuniunii vor fi discutate politicile si initiativele in domeniu la nivel european, pentru a identifica modalitatile prin care Uniunea Europeana, statele membre si partenerii sociali pot asigura…

In 1997, cand Helmut Kohl era cancelar, Titanic se afla in cinematografe, iar Arsenal era pe primul loc in liga, un barbat uituc si-a parcat masina undeva in Frankfurt. Si a ramas acolo timp de 20 de ani. La scurt timp dupa ce incercarea sa de a gasi masina a esuat, acesta a sunat la politie…

Federatia Sindicatelor din ANP sustine ca odata cu publicarea ordinului, angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii pedepselor, mentionand ca acestea vor fi refacute pentru a se lua in considerare si zilele petrecute de persoanele condamnate in unitatile de arest preventiv.

"La Ministerul Transporturilor s-a efectuat o foaie de parcurs foarte concreta, un plan de masuri si termene care v-a fost prezentat. Azi va supunem aprobarii memorandumul pentru imprumutul de 35 de milioane de euro, care, in principal, este alocat efectuarii de analize, studii geotehnice, topografice,…

Premierul Mihai Tudose a declarat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari. El a mai vorbit si despre evolutia economiei si despre cresterea salariilor si pensiilor."Comisia…

Casa Regala a Romaniei va avea un nou statut, clar reglementat, cu personalitate juridica de utilitate publica și autonoma. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa in acest sens. Este vorba despre o idee mai…

Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritatii de management responsabila de Programul Operational Competitivitate (POC), el aratand ca Romania risca sa piarda o suma mare de bani. „Am o intrebare catre domnul ministru…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritații de management responsabila de Programul Operațional Competitivitate (POC), din cauza ca exista riscul ca Romania sa piarda o suma mare de bani. "Am…

Rugaciuni la Cluj pentru sanatatea Regelui Mihai I Un grup de monarhisti s-a rugat, marti seara, pentru sanatatea Regelui Mihai I in Catedrala Mitropolitana Ortodoxa si in Catedrala Greco-Catolica "Schimbarea la fata" din Cluj-Napoca, unde a fost oficiata si o Liturghie solemna. Reprezentantii…

Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, în sedinta de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. Întrebat daca transferul contributiilor de la angajator la angajat va fi dezbatut în sedinta de miercuri…

- Inca o sedinta extraordinara de Guvern a fost amanata. Premierul Mihai Tudose a dat de ințeles ca transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu ar intra in dezbatere nici in ședința de miercuri. Primarii sustin ca noile masuri fiscale reduc veniturile la bugetele locale, si implicit…

Premierul Mihai Tudose a precizat ca legea parteneriatului public-privat ar putea fi publicata in Monitorul Oficial cel tarziu saptamana viitoare. Proiectul ar putea fi discutat chiar in urmatoarea ședința de guvern, a promis premierul ediliilor de municipii. Prezent la ședința Adunarii Generale a Asociației…

Premierul Mihai Tudose a declarat luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania, ca nu a existat nicio ședința de guvern și nici nu va exista pana cand primarii nu vor cadea de acord asupra unui buget echilibrat, astfel incat investițiile sa asigure o dezvoltare proporționala la nivelul intregii…

Premierul Mihai Tudose si ministrul de Finante, Ionut Misa, au reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ideea ca trecerea unei parti a contributiilor de la angajator la angajat in 2018 nu va avea un impact negativ asupra salariilor nici in

- Vicepremierul Marcel Ciolacu a anunțat luni ca nu va exista nicio taxa de solidaritate de 2%. Anunțul vine intr-un context in care introducerea taxei a dus la un scandal uriaș in ultima perioada. Amintim ca, intr-un raspuns pentru ȘTIRIPESURSE.RO, Reprezentanța UE in Romania a confirmat ca nu a…

- Avertisment teribil al americanilor pentru Romania. Investitorii de peste Ocean au venit sa faca afaceri in tara noastra, dar au avut un mesaj incredibil pentru cei din Guvern. Reprezentantii firmelor americane au venit in tara noastra sa vada ce posibilitati de afaceri exista. Cel mai mult, ii ingrijoreaza…

- Premierul Mihai Tudose a salutat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, semnarea Memorandumului intre Ministerul Economiei, prin SC Aerostar SA, și compania americana Raytheon International Defence System, subliniind ca aceasta este a cincea mare firma americana care in ultimele doua luni iși ia un…

- O noua prevedere din programul de guvernare al celor de la Partidul Social Democrat (PSD) a picat. Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a facut anuntul in direct la Romania TV. Desi au promis ca angajatii cu salarii sub 2000 de lei vor beneficia de impozit 0, cei din PSD s-au razgandit. A spus-o chiar…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca "Trade Winds" reprezinta un eveniment important pentru Romania, avand in vedere prezenta a 100 de mari firme americane care vin "pentru a face business". "Maine incepe un eveniment extraordinar de important si de asteptat, pregatit intens de Ministerul…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, vineri, ramânerea în Guvern a ministrului Viorel Ilie, în conditiile în care alti doi ministri cu probleme în justitie au demisionat, aratând ca aceasta este opinia

- Premierul Mihai Tudose nu este in conflict doar cu unii colegi de partid si de Guvern, ci si cu liderii sindicali. Acesta a lansat luni seara, la Antena 3, un atac la adresa lui Bogdan Hossu, presedintele sindicatului Cartel Alfa.In contextul discutiilor despre transferul contributiilor de…