Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a facut niște dezvaluiri șocante despre aventurile sale amoroase. Artistul a vorbit fara perdea despre femeia care ar fi putut sa-l faca tata. Mihai Traistariu, in varsta de 39 de ani, a avut in urma cu mulți ani o relație cu o tanara din Timișoara. Artistul iși amintește ca a fost…

- Plecat din Romania in 1991, George Rotaru a ajuns la varsta la care dorul de țara e prea puternic ca sa-i mai țina piept. Interpretul de 66 de ani iși petrece jumatate de an in America, iar in cealalta jumatate se intoarce acasa. Cantarețul de romanțe - gen muzical candva pe val - e de aproape trei…

- Mihai Traistariu a comentat, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, finala Eurovision 2019, ce a avut loc pe 18 mai la Tel Aviv. Cantaretul a laudat atat castigatorul, cat si momentul sustinut de Madonna.

- Cantaretul si compozitorul Ed Sheeran si-a dublat averea in ultimul an, ajungand la 160 milioane de lire sterline, conform ultimei editii a "Listei Bogatilor" ("Rich List") realizate de Sunday Times, relateaza miercuri Press Association.

- Cantarețul iberic Alejandro Sanz are probleme de sanatate. Acesta a fost nevoit sa se retraga de pe scena pe o perioada nedeterminata din cauza unei pneumonii. Anunțul a fost facut chiar de artistul spaniol, pe o rețea de socializare. "O pneumonie ma obliga sa suspend temporar toate actrivitațile legate…

- Antonia a vorbit despre posibilitatea de a avea al patrulea copil. Cantareața a marturisit ca nu ar spune nu unui al patrulea copil. „Am fost recent in Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasa și talentata. Danseaza și se uita pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a…

- Mihai Traistariu și-a rupt mana acum trei luni, dupa ce a cazut pe gheața, insa se pare ca acesta nu a scapat de dureri. Cantarețul a avut nevoie de intervenția medicilor și a ajuns de urgența la spital! Celebrul cantareț a postat pe contul de socializare un mesaj, in care dezvaluie ca inca are dureri,…

- Controversatul Tarky a facut senzație pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 14 martie, dupa ce in 2014 a ajuns in finala “Britain’s Got Talent”. Jurații au fost surprinși de spectacolul oferit de acesta in fața tuturor. Tarky nu a impresionat cu vocea lui, insa a facut un spectacol neașteptat…