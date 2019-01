Stiri pe aceeasi tema

- O familie a fost salvata de la moarte de propriul caine. Totul s-a petrecut in Timișoara, chiar de Craciun. Apartamentul familiei a luat foc in noaptea de 24 spre 25 decembrie, in timpul nopții, cand toți membrii familiei dormeau.Singurul care și-a dat seama de pericol a fost cațelul, care…

- Deși incepuse sa-și faca un viitor in Los Angeles, Monica Barladeanu a ales sa se expuna mai mult in fața romanilor. Actrița de 40 de ani (impliniți in urma cu 3 zile) a dat Hollywoodul pe filmele romanești. In momentul in care a revenit in țara pentru a prezenta show-ul „Ferma vedetelor”, Monica Barladeanu…

- Caz revoltator la Iași. Inima unei femei aflata in moarte cerebrala a fost irosita deși familia iși daduse acordul pentru prelevare. De vina ar fi birocrația, spun responsabilii din sistem. Nici tesutul epidermic nu a fost prelevat pentru ca in Romania nu exista o banca de piele.

- Fostul ministru pentru afaceri europene, Victor Negrescu, s-a aflat la Alba Iulia pentru a celebra Ziua Naționala a Romaniei."La mulți ani, Romania! La mulți ani, tuturor romanilor! Visul romanesc implinește 100 de ani. Visul european ii poate defini, cel puțin, pe urmatorii 100. Impreuna, in Uniunea…

- O mașina aparținand corpului diplomatic rus a fost incendiata duminica, 25 noiembrie, la un kilometru distanța de Ambasada Rusiei de la Kiev, in contextul in care in fața instituției era in desfașurare un protest. Oamenii manifestau fața de atacarea și arestarea, in aceeași zi, a trei nave urcainene…

- Gigi Becali este tot mai aproape de a-și indeplini o dorința mai veche: transferul lui Dorin Rotariu. Presa din Belgia ofera astazi noutați despre situația mijlocașului ofensiv de 23 de ani. Belgienii scriu ca Rotariu, imprumutat de Club Brugge la AZ Alkmaar, este ca și transferat la roș-albaștri! "Acum,…

- Calin Popescu Tarciceanu a fost provocat de Ionuț Cristache sa-și spuna parerea despre ce se intampla acum pe scena politica romaneasca. ”Mie mi se pare ca toate aceste evenimente, care par ca nu se mai sfarșesc, sunt componentele unei lupte pe viața și pe moarte! Puterea și opoziția uzeaza…

- In urma acestui demers, un numar de 5 persoane au beneficiat de transplant de organe: pulmonar, renal (2 persoane), de cord si hepatic. Transplanturile au fost realizate in unitati sanitare specializate din Bucuresti, Cluj-Napoca si Tg. Mures. "Romania a reinceput sa faca pasi importanti in…