- Mihai Traistariu a povestit in emisiunea „Star Chef” de pe Antena Stars despre momentele grele prin care a trecut in timpul adolescentei. Artistul a marturisit motivele pentru care fetele nu au dorit sa iasa in oras cu el.

- Mihai Traistariu s-a aratat dezamagit de doua dintre colegele sale de breasla, cantarețele Luminița Anghel și Paula Seling. Mihai Traistariu s-a inscris și anul acesta la competiția Eurovision . Artistul a participat și la Eurovision 2017, atunci cand din juriu au facut parte, printre alți specialiști,…

- Mihai Traistariu este finalist al competitiei Eurovision Romania 2018. Artistul are insa probleme cu o echipa de compozitori straini, care il acuza ca s-a inscris in competitie cu o alta piesa decat cea pe care ei au compus-o special pentru el si in care au investit mii de euro.

- Liviu Varciu a decis ca fiica sa sa faca liceul de Arte din Arad, asta dupa ce timp de trei luni a locuit la el. Chiar daca aici si-a facut prieteni si a trait clipe frumoase alaturi de tatal sau, Carmina a inteles cum stau lucrurile si a decis sa le respecte hotararea parintilor.

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, se afla la finalul mandatului de presedinte ANAT. Acesta a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat, urmand sa predea stafeta lui Nicolae Demetriade, fostul proprietar Happy Tour. Invitat la emisiunea Inspiratie in Business, acesta a facut bilantul activitatii…

- In urma cu 5 ani, Cezar Ouatu filma un videoclip spectaculos la melodia cu care a reprezentat Romania la Eurovision. Deși cadrele il aratau pe el sarind in gol de la peste 2000 de metri, adevarul este ca Cezar Ouatu nu a sarit cu parașuta. Invitat in studioul Libertatea.ro, contratenorul Cezar Ouatu…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat miercuri ca procesul legislativ pentru adoptarea legilor Justiției continua cu respectarea normelor constituționale, iar acest lucru este acceptat de Comisia Europeana, iar reprezentanții statelor membre nu au avut reproșuri concrete. ”N-am gasit pe nimeni,…

- Esecul de la probleme de ieri l-au facut pe Giani Kirita sa-si iasa din mintie. Reactia lui i-a speriat chiar si pe colegii lui din echipa „Faimosii”. El le-a acuzat pe fetele care au nominalizat-o pentru eliminare pe Claudia Pavel, Anca si Diana Bulimar, ca totul a fost din vina lor. Ion Oncescu a…

- Cantarețul englez Robbie Williams nu va mai canta piesa “Angels” in concerte sale, potrivit Daily Star. Robbie Williams a decis sa nu mai includa hit-ul “Angels” in concerte deoarece publicul il emoționeaza mult prea tare atunci cand o canta. “Aș plange de fiecare data și ar fi patetic. Sunt oameni…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea.

- Leonard Miron se iubeste de peste 18 ani cu un barbat bogat pe nume Miguel, care recent, a capatat titlul de duce. Miguel a devenit putred de bogat peste noapte, dupa ce a mostenit o avere imensa, un adevarat imperiu si a capatat titlul de duce, care pe langa beneficii ii aduce acestuia si multe obligatii.…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Timp de patru zile, Ducii de Cambridge vor fi intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia. In prima zi a acestei vizite, Kate și William au poposit la reședința regalitaților suedeze, cu care au servit pranzul, și alaturi de care au participat, pe seara, la o gala glamour. foto: Getty Images Ducele &…

- Jukebox si Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai Traistariu sunt cei trei finalisti ai Eurovision Romania 2018, alesi duminica seara in cadrul celei de-a doua semifinale, desfasurata la Timisoara.

- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Al Bano Carrisi, 74 de ani, si Loredana Lecciso, 45 de ani, au impreuna doi copii. Prezentatoarea a decis sa plece definitiv din casa pe care cei…

- Cantaretul portughez Ricardo Caria a fost invitat sa participe cu doua momente muzicale la a cea de a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care va avea loc, duminica, 28 ianuarie, de la ora 21:00, la Timisoara.

- Avocatul Daniel Ionascu i-a spus Oanei Lis in emisiunea "Xtra Night Show" ca nu crede ca ea il iubeste pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat in casa dupa ce Oana Lis a vrut sa ii vanda hainele. In cele din urma, Viorel Lis a reusit sa isi recupereze hainele.

- Moartea Regelui Mihai I a lasat foarte multa durere in sufletele romanilor si lacrimi grele au curs pe obrajii familiei regale. Ieri, pe data de 23 ianuarie, in Palatul Regal din Bucuresti a avut loc ajunul Zilei Unirii, iar Vlad, baiatul care a ingenuncheat in fata catafalcului Regelui Mihai I a fost…

- Duminica, 21 ianuarie, la finalul unui show inedit organizat pe scena Teatrului Municipal din Focsani, juriul Eurovision Romania a anuntat, in direct la TVR 1, TVR International si TVR Moldova, primii trei concurenti care s-au calificat in Marea Finala. Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha merg mai…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a renunțat sa mai mearga la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Informația a fost comentata de fostul premier…

- Sorin Raducanu, fostul jucator al lui Dinamo in doua perioade diferite, face o serie de acuzații extrem de dure și spune ca a participat la blaturi pe vremea cand imbraca tricoul alb-roșu. "Dinamo mai aranja meciuri inainte, dar sa nu uitam ca și CSA Steaua facea asta. Eu am participat la foarte multe…

- O concurenta a fost descalificata de la Eurovision 2018. Cantareața Freia, pe numele sau real Victoria Maria, a facut o mare gafa. Artista este acuzata ca și-a promovat melodia cu care era inscrisa in concurs, „Fix Me”, fapt care contravine regulamentului. Cantareața și-a promovat piesa inaintea zilei…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat, la Adevarul Live, ca autoritatile ar fi trebuit sa se sesizeze mai repede in ceea ce-l priveste pe suspectul de pedofilie din Drumul Taberei si ca persoanele care au stiut de apucaturile acestuia inca din 2012 ar trebui sa-si dea demisia.

- Invitat la Festivalul International Coral de Advent din Viena de catre „Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung-Kultur”, Corul „Dorulet” din Ocna Mures a fost prezent alaturi de alte 81 de formatii participante (grupuri vocal- instrumentale, grupuri vocale, coruri). Perioada de desfasurare a fost…

- Mihai Traistariu si Eduard Santha se numara printre artistii care vor canta doua dintre cele 60 de cantece selectate in semifinala Eurovision Romania, informeaza un comunicat al Televiziunii Romane transmis vineri AGERPRES. Cele 60 de melodii au fost selectate din 72 validate de juriul format din: Marian…

- Criminala de la metrou nu renunta la atitudinea violenta si in permanenta ofensiva. Chiar daca s-a mai ales cu un nou dosar penal, in urma amenintarii facute la adresa oamenilor care se ocupa de paza ei, Magdalena Serban le-ar fi spus asistentelor ca ar putea avea soarta fetei pe care a omorat-o.

- Nu mai e loc de impacare! Cel putin asta spune Florin Salam, care pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situatia lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declaratiile facute de celebrul artist, el este decis, in pofida suferintei pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relatia…

- Editia din acest an a Selectiei Nationale a atras 72 de piese in lupta pentru un loc in semifinalele Eurovision Romania 2018. Printre numele sonore din industria muzicala se numara Feli, Mihai Traistariu si Jukebox, dar si compozitori straini.

- Centru Civic din municipiul reședința a fost neincapator pentru miile de iubitorii de teatru popular din județul nostru care s-au putut bucura ore intregi de tradiționalul festival de datini și obiceiuri de iarna, ajuns la cea de-a 36-a ediție. Astfel, peste 1.000 de artiști au venit din toate zonele…

- Un concert special dedicat sarbatorilor de iarna se desfașoara luni, 11 decembrie, de la ora 18.30, la Centrul Cultural Dacia. Invitat de onoare este indragitul tenor bistrițean Ștefan Pop care se intoarce acasa cu un dar deosebit pentru concetațenii sai: un concert de colinde și cantece de Craciun.…

- Conform Primariei Municipiului Bucuresti, ornamentele de Craciun sunt puse la dispozitie gratuit de catre Luxten. Astfel, PMB plateste doar pentru montarea si demontarea instalatiilor. Anul acesta, traseul iluminatului festiv insumeaza peste 33 de kilometri si cuprinde 59 de locatii din Bucuresti.…

- Alexandru Arșinel a marturisit, sfțșiat de durere, ce nu a apucat sa-i spuna Stelei Popescu și și-ar fi dorit foarte mult. Actorul Alexandru Arșinel a pierdut-o pe cea mai buna prietena, dar și pe cea alaturi de care a cunoscut marile succese profesionale pe scena Teatrului Constantin Tanase din Capitala.…

- Invitat la postul public de radio, Andrei Gheorghe a folosit un limbaj nepotrivit la adresa ascultatorilor, fara ca realizatorul emisiunii, Alexandru Rusu, sa aiba vreo reactie. Angajatii Radio Romania au reactionat: „Ascultatorii nu merita sa fie terfeliti“.

- Fuego a fost unul dintre artistii care au pasit pe scena alaturi de Stela Popescu si unul din prietenii apropiati ai acesteia. Cantaretul a marturisit, intr-un mesaj emotionant de ramas-bun, ca pregatea impreuna cu Stela, spectacolul de Craciun!

- Targul de Craciun va fi deschis zilnic in perioada 1 - 27 decembrie, in Piata Constitutiei, intre 10.00 si 22.00 si va cuprinde peste 100 de casute cu ornamente, jucarii, accesorii, costume populare, produse de ingrijire, prajituri de casa, cozonaci, dulceturi, placinte, sarmale, muraturi, zacusca,…

- Bradul de Craciun de la targ va avea 30 de metri inaltime si va fi decorat cu mii de beculete. Decorul targului va fi completat cu povestea Nasterii Domnului. Targul va fi deschis zilnic, intre orele 10,00 - 22,00, iar vizitatorii vor avea de ales intre o zona gastronomica variata cu produse…