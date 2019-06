Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dupa-masa, la o casa din Harman. Focul a izbucnit la o magazie de lemne, apoi s-a extins la acoperiș. Imediat, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa și spuma și un echipaj SMURD Potrivit reprezentantului ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, incendiul…

- Ziua Mondiala a Igienei Mainilor, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 mai, a fost celebrata și la Spitalul Municipal Adjud. Anul acesta, campania de conștientizare a importanței igienei mainilor, inițiata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), se desfașoara sub sloganul „Sanatatea celorlalți…

- Actrita britanica Joan Collins le-a multumit pompierilor care au intervenit pentru stingerea incendiului "terifiant" care a cuprins in weekend apartamentul sau din Belgravia, in centrul Londrei, informeaza site-ul Metro.co.uk, potrivit Agerpres. In varsta de 85 de ani, cunoscuta actrita din…

- Mihai Traistariu este un om foarte pozitiv și care este mereu cu zambetul pe buze. Daca acum se lasa greu doborat de greutați, artistul a trecut printr-o adevarata drama, in urma cu ceva ani.

- De cand Gabriela Cristea a adus pe lume cea de-a doua fetița, este mare sarbatoare in casa frumoasei moderatoare! Și, pentru ca aceste zile de primavara au fost numai bune pentru plimbpari in aer liber, Gabriela Cristea și-a luat familia și a realizat un adevarat tablou!