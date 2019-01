Stiri pe aceeasi tema

- Medalia de bronz poate fi cel mai frumos cadou de Craciun pentru handbalistele noastre! Finala mica a Europenelor se vede in direct, la TVR 1 și TVR HD de la ora 15.00. StirileTVR.ro va vor oferi secvențe cu cele mai importante momente ale meciului.

- In adancul sufletului, Ambros Martin a sperat ca poate merge pana la capat cu echipa Romaniei la Campionatul European si va castiga medalia de aur la Paris. Asta ar fi insemnat si calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio inca de acum, principalul obiectiv pe care antrenorul il...

- Naționala Romaniei de handbal feminin va intalni, duminica, reprezentativa Olandei in meciul pentru medalia de bronz la Campionatul European. Dupa un start excelent de turneu pentru "tricolore" (victorii pe linie in grupa preliminara), Olanda a fost prima echipa care a invins Romania (29-24), in chiar…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Rusia cu scorul de 28-22 (16-15), vineri, la Paris, in semifinalele Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, si va juca pentru medaliile de...

- Echipele CSM Bucuresti si U CSM Dinamo Cluj-Napoca au ocupat locurile 5 la masculin, respectiv feminin, in Liga Campionilor la judo, competitie care s-a desfasurat, vineri, in premiera la Bucuresti. ACTUALIZARE 9 decembrie. Echipa de judo feminin SCM Deva a ocupat, duminica, locul 5 in Liga Europei,…

- Cristian Pletea s-a oprit in semifinalele Campionatului Mondial de tenis de masa pentru juniori. Romanul a pierdut duelul din semifinale si a ramas cu medalia de bronz la categoria sub 21 de ani.

- Japonezul Yuzuru Hanyu, dublu campion olimpic la patinaj artistic, a castigat sambata Marele Premiu al Rusiei, dupa ce a dominat autoritar vineri programul scurt, la Moscova, informeaza AFP. Hanyu, 23 de ani, care este si dublu campion mondial, s-a impus clar, cu 278,42 puncte, in ciuda accidentarii…

- Sportivul Nicu Ojog a obtinut, miercuri, medalia de argint la categoria 82 kg, la lupte greco-romane, la Campionatele Mondiale under 23, care se desfasoara la Bucuresti informeaza news.ro.Ojog a fost invins in finala de georgianul Gela Bolkvadze. Potrivit CS Dinamo, Ojog a condus cu…