Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali sare la gatul lui Mihai Rotaru dupa ce Craiova a sesizat FRF in cazul meciului dintre Astra Giurgiu și creditorul ei, FCSB. Steaua a invins la Giurgiu cu 2-0, in condițiile in care gazdele ii datorau lui Becali 1,7 milioane de euro la ora jocului. Gazeta a dezvaluit in urma cu o luna existența…

- Mihai Teja a fost adus ca un salvator la FCSB, dar steliștii tremura serios pentru a pune mana pe un nou titlu de campioana a Romaniei. FCSB și CS U Craiova se vor intalni duminica, de la ora 20:30, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. ...

- Mihai Teja a vorbit despre reintalnirea cu Gica Hagi, tehnician alaturi de care a lucrat in perioada in care era secund. FCSB - Viitorul este luni, de la ora 20:30, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO „Suntem pregatiți, imi doresc sa facem un meci bun și sa…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Mihai Teja, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa are toate atuurile pentru a castiga partida de pe teren propriu cu Universitatea Craiova din etapa a 25-a a Ligii I. "Este un meci important pentru noi, intalnim o echipa buna,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat vineri, într-o conferinta de presa, ca este avertizat ca Astra Giurgiu, adversara de sâmbata din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, vine cu gândul la victorie, pentru a prinde play-off-ul. „Astra vine sa joace…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Dunarea Calarasi este una importanta, dar nu si decisiva in ceea ce priveste lupta pentru salvarea de la retrogradare. "Este un meci foarte important pentru noi, dar nu decisiv,…

- În perioada 26-28 februarie 2019 se vor disputa sferturile de finala ale Cupei României, ediția 2018-2019. În aceasta faza a competiției se regasesc șapte cluburi din Liga 1 și un club, AFK Csikszereda, reprezentanta a Ligii 3. Iata programul partidelor și televizarile:…

- Jucatorii echipei FCSB, Mihai Balasa si Mihai Roman, au fost suspendati de Comisia de Disciplina a FRF cate un joc dupa ce au fost eliminati la meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, din 22 decembrie, din etapa a XXI-a a Ligii I, informeaza lpf.ro, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent…