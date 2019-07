Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a disputat cel de-al doilea amical din cadrul cantonamentului din Turcia, impotriva echipei FC Banants, locul 3 in prima liga a Armeniei. Moldovenii s-au impus cu scorul de 2-1, datorita golurilor reușite de catre Zaharia, respectiv Loshaj. Danale a contribuit la ambele reușite ale echipei…

- Poli Iași a disputat vineri primul meci amical din aceasta vara, impotriva echipei SKA Khabarovsk, din liga a doua rusa. Moldovenii s-au impus cu scorul de 2-0, dupa golurile reușite de catre Carlone (penalty, min. 48), respectiv Zaharia (min. 90). Mihai Teja s-a bazat pe urmatoarea formula de start:…

- Politehnica Iasi a disputat ieri primul meci amical al cantonamentului pe care-l deruleaza in Turcia. Formatia pregatita de Mihai Teja a intalnit echipa SKA Habarovsk, care a incheiat sezonul trecut al Ligii a doua ruse, esalon care contine 20 de grupari, pe locul VII. Rezultatul final a fost 2-0…

- Concordia: Ramniceanu ("46 - Caparco) – Gradinaru, Meira, Marc, Fota – Gorobsov – Iloki ("51 - Barboianu), Ropotan, Nivaldo, Ivanovici ("89 - Paliu) – Bawab. Antrenor: Adrian Falub. Poli: Rusu – Bosoi ("77 - Rus), Gardos, Chelaru ("32-Qaka), Pantiru – Cioinac – Sanoh, Teixeira, Petre ("32 - Platini),…

- Poli Iași și FC Hermannstadat se infrunta astazi, de la 15:30, in etapa cu numarul 10 din play-out. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 15:30 » Poli Iași - Hermannstadt Vezi AICI statistici Echipele de start Poli Iași: D. Rusu -…

- Voluntari: Mitrev – I. Gheorghe, Balaur, Russo, Vlad – Rauta, Signorelli ("70 - Parcalabu), Capatana - Popadiuc ("64 - Deac), Tudorie, Gadze. Antrenor: Cristiano Bergodi. Iasi: Rusu – Gallego, Frasinescu, Chelaru, Sin – Qaka ("69 - Mihaescu), Cioinac – Platini ("64 -Sanoh), Nascimento, Semedo ("78…

- Formatia FC Voluntari a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Politehnica Iasi, in ultimul meci al etapei a opta a play-out-ului Ligii I, ptrivit news.ro.FC Voluntari: Mitrev - I. Gheorghe, Balaur, Russo, A. Vlad - Capatina, Signorelli (Pircalabu ’70), Rauta – Popadiuc (Deac…

- Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Politehnica Iasi, intr-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Dan Nistor, in minutul 52, din penalti. In minutul 63, de la gazde a fost eliminat Sanoh, iar…