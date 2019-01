Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sturzu parea unul din politicienii extrem de vorbareti, dornic sa acceada in functii inalte dupa ce fusese muzician, in trupa Hi-Q, alaturi de Dana Nalbaru și Florin Grozea. O veme, scrie Cancan, a fost scafandru iar acum, la 39 de ani, Mihai Sturzu este pilot de linie, la o companie aeriana…

- Il stii din trupa Hi-Q. Acum e pilot de avion! Mihai Sturzu forma, in urma cu doua decenii, trupa Hi-Q, alaturi de Dana Nalbaru si Florin Grozea. Au cucerit atunci topurile muzicale cu hituri care sunt inca difuzate in prezent la unele radiouri sau la petreceri. Cei trei s-au departit profesional la…

- Iuliana Marciuc pare ca a intinerit cațiva ani. Vedeta a povestit totul despre activitatea pe care o desfașoara la sala și a dezvaluit cum a reușit sa scape de kilogramele in plus. „Eu am reușit sa slabesc 6 kg in doua luni, ceea ce a fost oricum extraordinar. Conteaza ca am intinerit cu 8 ani, varsta…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au adoptat in urma cu aproximativ un an o fetița, pe nume Roxana , in varsta acum de 6 ani. Cei doi artiști mai au impreuna doi copii, pe Sofia și pe Kandri. Dana Nalbaru, in varsta de 42 de ani, fosta componenta a trupei Hi-Q, a dezvaluit detalii despre procesul de adopție…

- Andreea Mantea trece printr-o perioada de schimbari radicale in viața sa. Indragita prezentatoare TV a fost nevoita sa se mute in Turcia pentru a filma noua emisiune pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea, in varsta de 32 de ani, va locui pentru șase luni pe meleaguri turcești,…

- Prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc a explicat de ce nu s-a casatorit cu Adrian Enache pana acum. Iuliana Marciuc formeaza un cuplu de ani de zile cu cantarețul Adrian Enache , impreuna cu care are un fiu, David . Deși sunt impreuna de foarte mulți ani, prezentatoarea de televiziune și cantarețul…

- Iuliana Marciuc (51 de ani) este, fara indoiala, o mama dedicata! David, baiatul pe care blondina il are alaturi de Adrian Enache beneficiaza de toata atentia celei care i-a dat viata. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Adrian Enache este cu siguranta un tata mandru. Prezent in platoul emisiunii "Rai Da Buni", artistul a facut cateva dezvaluiri despre Diana si David, cei care duc mai departe talentul in familia Enache.