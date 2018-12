Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Cluj la Gala Fotbalului Feminin si la turneul "Fotbal si Feminitate", competitie adresata junioarelor, acolo unde a inmanat premiile pentru campioane si pentru cele mai bune jucatoare ale anului 2018, presedintele Comisiei Tehnice a FRF a dezvaluit strategia pe termen mediu...

- Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca a gazduit luni, 17 decembrie, Gala fotbalului feminin, prima gala de acest gen, în cadrul careia au fost premiate cele mai bune jucatoare din România. În cadrul acestei gale au fost premiate și echipele câștigatoare…

- Derby-ul ultimelor doua campioane ale Romaniei se va transa, deseara, de la ora 20, la Ovidiu, acolo unde echipa gazda, FC Viitorul, si CFR Cluj promit un spectacol de calitate, intr-o partida contand pentru etapa a XX-a a Ligii l de fotbal. Ambele formatii si-au depus candidatura la ocuparea unui loc…

- Danuț Lupu, 51 de ani, lucreaza pentru Federația Romana de Fotbal, dar, altfel foarte vorbareț in diverse situații, prefera sa nu de detalii. Lupu a fost rasplatit pentru rolul pro-Burleanu jucat in campania de la ultimele alegeri. Pe Lupu l-a dat gol o acțiune de selecție in vederea constituirii lotului…

- Mihai Stoichita (64 de ani), seful Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a fost primul care a reactionat dupa victoria entuziasmanta a nationalei mici, 2-0 cu Tara Galilor, la Cluj. Fostul antrenor are un discurs interesant, in care spune ca nu are niciun merit pentru calificarea la EURO...

- Directorul tehnic al echipei nationale, Mihai Stoichita, considera ca meciul Romaniei U21 cu Tara Galilor de la Cluj, de pe stadionul celor de la CFR, are o miza mult mai mare decat cel al primei reprezentative din Lituania, din cadrul Ligii Natiunilor.

- Meciurile Gaz Metan Medias - CFR Cluj, Dunarea Calarasi - FCSB, Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta si FC Hermannstadt - FC Voluntari se anunta a fi cele mai interesante dueluri din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la Casa Fotbalului.…

- Vineri a avut loc la Casa Fotbalului tragerea la sorți a partidelor din optimile Cupei Romaniei la fotbal. FCSB se va duela cu Dunarea Calarași, Dinamo cu Miercurea Ciuc, Astra cu U Cluj, in timp ce Mediașul va da piept cu CFR Cluj. Intra in material pentru a vedea programul complet al meciurilor.