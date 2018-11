Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (60 de ani) e deranjat, la fel ca Mihai Stoica (53 de ani), de starea deplorabila a gazonului de pe Arena Nationala, dar detaliul nu l-a impiedicat sa-l reduca la tacere pe directorul sortiv al FCSB-ului.

- Meme Stoica, directorul sportive al FCSB, a criticat-o indirect pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, dupa ce pe Arena Naționala a fost organizata o competiție pentru copii. Meme a acuzat ca aceștia au stricat gazonul, inaintea meciului cu Astra, de duminica seara. Gigi Becali s-a luat,…

- Gigi Becali s-a luat de Mihai Stoica in direct la televizor, dupa ce directorul sportiv de la FCSB a criticat-o pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, pentru faptul ca Primaria București a organizat o competiție juvenila pe Arena Naționala, iar gazonul s-a degradat semnificativ. "Ma deranjeaza starea…

- Egalul din Gruia, 1-1 cu CFR in derby-ul etapei a saptea din Liga 1 Betano, l-a suparat teribil pe Gigi Becali (60 de ani). Chiar daca FCSB e lider solitar in campionat, omul de afaceri a avut un discurs dur la adresa propriilor jucatori.

- Gigi Becali l-a contrazis pe MM Stoica, asta dupa ce oficialul FCSB s-a aratat dezamagit de faptul ca patronul cumpara foarte mulți jucatori. Finanțatorul roș-albaștrilor a și explicat de ce face așa, ba chiar a anunțat deja ca are pe lista un nou jucator, deși abia s-a inchis perioada de mercato. …

- Mihai Stoica a vorbit despre rolul pe care il are el la FCSB in acest moment. Recunoaște ca, avand pedeapsa complementara inca in vigoare, nu mai are autoritatea de altadata, insa cu toate acestea discuta permanent cu Gigi Becali și are puterea de a-l convinge. "Eu nu mai am credit atat de mare. Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa-si consume mult mai multa energie pentru binele acestei tari si nu sa fie deja in campanie electorala, a declarat marti primarul Capitalei, Gabriela Firea. Reactia acesteia vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului un alt proiect…

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat, marti seara, ca a rezolvat transferul lui Jubar (24 de ani), fundasul central de la Arouca pe care are de gand sa-l titularizeze inca din meciul cu Gaz Metan Medias, de duminica. Iar vestea e una proasta pentru Mihai Balasa (23 de ani), care-si va...