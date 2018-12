Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali i-a stabilit doua obiective concrete lui Mihai Teja. Patronul celor de la FCSB vrea titlul in Liga 1 și dorește ca formația lui sa aiba un joc coerent de posesie. Gica Hagi și Mihai Stoichița se numara printre persoanele care au girat pentru Teja. Foștii colaboratori de la FCSB au intarit…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, in cadrul conferinței de presa in care Mihai Teja a fost prezentat drept noul antrenor al echipei, ca acesta i-a spus ca Lucian Filip, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai FCSB-ului din acest sezon, nu se incadreaza in viziunea lui despre fotbal,…

- Mihai Stoica a dezvaluit ca nu ar fi putut lucra cu Dan Alexa, un apropiat al familiei Anamaria Prodan - Laurentiu Reghecampf. "Eu nu intelegeam ce-l recomanda pe Alexa ca sa ajunga la noi, pentru ca la momentul asta pe Teja il recomanda jocul prestat de Gaz Metan. Cand mi-a spus Gigi Becali…

- Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, l-a contrat pe Gigi Becali, care i-a cerut astazi insistent lui Mihai Teja ca echipa sa aiba posesie in viitor, dar a aruncat sageți și spre jucatorii propriei echipe. "Cu Nicolae Dica antrenor am avut posesie in majoritatea meciurilor pe care le-am jucat.…

- Dan Alexa (40 de ani) a pierdut lupta de la distanta cu Mihai Teja (40 de ani) pentru postul de antrenor la FCSB, iar acum dezaluie motivele care l-au facut pe Gigi Becali sa nu-l aleaga drept succesor al lui Nicolae Dica. Pe langa neintelegerile cu Mihai Stoica, "Chirugul" considera...

- Mihai Teja este noul antrenor al FCSB-ului, insa alegerea lui Gigi Becali a fost complicata. Dan Alexa, actualul antrenor de la Dunarea Calarasi, a fost chemat la negocieri si a fost foarte aproape de a obtine postul. Totusi, decisiva a fost interventia lui Mihai Stoica, mana...

- Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu Mihai Teja, care va fi prezentat oficial, joi, la Palat: "Gata, Mihai Teja e antrenorul! Ne-am inteles, maine la ora 13:00 e prezentarea oficiala. Mi-a cerut sa il las in pace sase luni, sa nu ii zic nimic. I-am zis: bine, te las, dar pe urma o sa fie vai de…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca a avut o oferta din strainatate, dar a refuzat-o pentru ca are ambitia de a castiga un titlu cu gruparea ros-albastra. „Voi credeti ca nu am si eu oferte? Si ca sunt chiar asa slab cum spun unii? Uite…