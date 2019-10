Mihai Şora, reclamă controversată despre LIBERTATE. Val Vâlcu, reacţie: Asta este întrebarea esenţială "Intrebarea cheie este asta. Daca este adevarat despre libertate, idealuri, cum a fost cu cizma comunista, intrebarea este daca a luat sau nu bani de la firma de publicitate. Au mai fost astfel de reclame cu intalniri de partid, cum erau chinuiti pionierii, facute in registru comic. Dar acelea erau jucate de actori pentru bani. Aceea era o fictiune si putea fi prezentata asa cum se dorea, pentru ca asta face reclama. Aici a facut-o probono, ca militant anticomunist, sau pro cash? Aici se transeaza subiectul. Daca a facut-o ca protest civic, ca luptator anticomunist, e una, caz in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Dragi copii,daca e luni, nu ne mai sfadim. AUTOBIOGRAFIE Șora Mihai Sunt fiul preotului ortodox Melentie Șora și al Anei, nascuta Bogdan.Am vazut lumina zilei la 7 noiembrie 1916, in comuna Ianova, pe atunci in Austro-Ungaria. In casa noastra, Tata era duhul…

- Fiul filosofului Mihai Șora, Tom Șora, sare in apararea tatalui sau și incearca sa explice controversele din jurul acestuie. Tom Șora susține ca tatal sau a facut parte din randurile comuniștilor francezi, dar este vorba despre cei din Rezistența Franceza, nu cei trimiși de la Moscova. De asemenea,…

- ”Cer oficial Consiliului Național al Audiovizualului retragerea clipului cu Mihai Șora deoarece incalca principiile informarii corecte și face propaganda electorala mascata! Ca exponent al regimului comunist din anii '50 și angajat al Ministerului de Externe condus de Ana Pauker, Mihai Șora…

- „O batjocura adusa memoriei martirilor și eroilor anticomuniști”. Fosta deținuta politic Niculina Moica a dezvaluit, Podul.ro , ca deja celebra reclama care-l are ca protagonist pe Mihai Șora reprezinta „0 minciuna mizerabila” și „o batjocura adusa memoriei martirilor și eroilor anticomuniști”. „Eu…

- Clipul in care filosoful Mihai Șora explica cum a suferit ororile comunismului a generat foarte multe discuții in mediul virtual. Adrian Papahagi ii amintește lui Șora ca a fost membru al Partidului Comunist Francez și apoi funcționar in Ministerul de Externe al Romaniei, condus de Ana Pauker.Citește…

