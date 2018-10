Mihai Sora, premiat la Bruxelles: Spiritul european ne-a salvat si in anii cei mai intunecati ai dictaturii

Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut Europa dezmembrandu-se, am vazut Europa muta in fata barbariei, neputincioasa, obosita, eroica sau supusa; am vazut Europa dansand pe muzica altora: dictatori fanatici si populisti bolnavi. Dar am stiut intotdeauna - cu o incredere senina, de nezdruncinat - ca partea generoasa si geniala…

- Mihai Sora a fost nominalizat pentru a primi acest premiu de europarlamentarii Monica Macovei si Cristian Preda, in timp ce pentru MagicCamp nominalizarea a venit din partea europarlamentarului Siegfried Muresan. Parlamentul European acorda, anual, incepand cu 2008, Premiul Cetateanului European…

- Evaluarile facute de autoritatile prahovene in urma inundatiilor si alunecarilor de teren de luna trecuta si din aceasta luna arata pagube totale de aproape 110 milioane de lei, cateva zeci de localitati din judet. Vestea buna este ca Guvernul a deblocat deja o prima transa pentru repararea unor drumuri…

- Presedintele Asociatiei Germane pentru Cultura si Educatie a Adultilor din Resita si presedintele Forumului Democratic al Germanilor Caras-Severin, Erwin Josef Tigla, a primit la acest sfarsit de saptamana, in Austria, medalia "Merite Europeen" in argint, pentru merite deosebite in promovarea intelegerii…

- Operatiunile de distributie paralela – export-import paralel de medicamente - facilitate de piata libera a Uniunii Europene, au in vedere medicamentele ramase, dupa satisfacerea cererii locale. Premisa distributiei paralele este diferenta de pret a medicamentelui dintre statele membre UE, iar termenul…

- CHIȘINAU, 11 iul — Sputnik. Cinci persoane, cu vârstele cuprinse între 19 și 25 de ani, au fost reținute de ofițerii antidrog din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procurorii din sectorul Râșcani, anunța Poliția printr-un comunicat.…