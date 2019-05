Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj inedit, postat pe Facebook, de filosoful si eseistul Mihai Sora, in varsta de 102 ani. Acesta s-a adresat, joi, companiei ariene de stat, Tarom... The post Filosoful timisean Mihai Sora, mesaj inedit catre Tarom: „Robotelul dumitale nu-mi ingaduie sa scriu 1916 la anul nasterii” appeared first…

- O romanca in varsta de 52 de ani a fost arestata in Austria pentru ca a pacalit un batran in varsta de 79 de ani. In trei ani, femeia a facut in așa fel incat l-a "deposedat" pe respectivul de 78.000 de euro. Romanca l-a intalnit pe austriac in parcarea unui centru comercial din Vorarlberg, a notat…

- Un minor in varsta de 16 ani, din Scheia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru talharie calificata, victima fiind un batran in varsta de 90 de ani, care a fost atacat in scara blocului in care locuieste, pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava.Este vorba de o fapta mai ...

- TAROM risca sa intre in faliment de la 1 octombrie, in conditiile in care are doar 9 milioane de euro in cont si salarii de plata de 3 milioane de euro lunar, avertizeaza Alin Burcea, prim-vicepresedinte ANAT. Operatorul aerian national il contrazice, insa.

- Cantaretul canadian Justin Bieber a negat, marti, ca ar mai fi interesat de fosta lui iubita, cantareata Selena Gomez, la o zi dupa ce a anuntat ca se retrage temporar din viata artistica pentru a se concentra asupra familei. "Am iubit-o si o iubesc pe Selena, mereu va avea loc in inima mea, dar sunt…

- Un barbat in varsta de 80 de ani a apelat numarul unic de urgența dupa ce s-a pierdut in localitatea Lupoaia din Motru. Echipajele ISU Gorj au reușit sa il localizeze și sa il transporte la spital. „Astazi, un barbat in varsta de 80 de ani a apelat numarul unic pentru apeluri de urgența 112 … Articolul…

- A murit Andrei Dumitru, in varsta de 49 de ani, fost angajat al TVR. Acesta a incetat din viața fulgerator, rapus de o boala virala. Andrei a lucrat timp de 26 de ani la televiziunea de stat. In varsta de...

- Șase luni de inchisoare pentru propriul soț! Aceasta a fost vestea primita de la polițiști de catre o batrana, dar reacția sa a fost cu totul neașteptata. "E sarbatoare, sa cante muzica!" le-a spus femeia oamenilor legii. Bucuria femeii a devenit virala pe internet.