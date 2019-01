Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a rostit joi, la ceremonia de la Ateneu, pentru a marca preluarea oficiala a presedintiei Consiliului UE de catre Romania, un discurs in limba romana din care nu au lipsit referirile la Mircea Eliade, la muzica lui George Enescu, la Nichita Stanescu, la…

- Cateva sute de persoane infrunta ninsoarea și frigul pentru a participa la un protest organizat in fața Ateneului din București cu ocazia recepției de preluare a președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. Protestatarii scandeaza mesaje pro-Europa și anti-PSD, spunand ca partidul de…

- Canta in Romania aproape in fiecare an. Reputatul violonist francez David Grimal e asta seara pe scena Ateneului alaturi de filarmonica George Enescu, dirijata de Cristian Badea. E un concert care aduce un omagiu francofoniei, din seria Concertele Centenarului.