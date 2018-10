Filosoful Mihai Sora s-a aflat, vineri, la Colegiul National "C.D. Loga" din Timisoara, in scoala pe care a absolvit-o, si a avut o intalnire cu elevii, carora le-a transmis mesaje de incurajare. "Tinerilor le recomand sa-si gandeasca situatia in care se afla. Sa-si cumpaneasca bine raspunsurile pe care si le dau. Sa nu se lase dusi de val", a spus Sora, care a plantat si un copac in curtea liceului.