Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora spune ca, in aceasta zi, bucuria nu a fost deplina, intrucat, cu-atatia oameni pribegind peste hotare, cu-atatia nechemati in fruntea tarii si cu o Romanie imputinata, nu vad motiv de incantare, ci mai curand de reculegere, de constientizare a momentului istoric in care ne aflam.”Dragi…

- Iata ce a scris Dacian Ciolos pe pagina sa oficiala de Facebook: "1.750 de oameni s-au strans, intr-o seara ploioasa, intr-un București blocat, intr-o țara care crede ca și-a pierdut speranța. 1.750 de oameni care nu și-au pus intrebarea daca cineva trebuie sa le dea altceva decat incredere și certitudinea…

- „Un centenar si mai multe teme pentru acasa. Ce au invatat si ce nu au invatat romanii din ultimul secol de istorie” este titlul celui mai recent volum coordonat de Adrian Cioroianu, aparut la editura Polirom. Lansat la Gaudeamus, istoricii care au contribuit la carte, au vorbit despre subiectul pe…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a precizat marti, 13 noiembrie, ca nu are niciun motiv sa demisioneze de la sefia Partidului Național Timiș (PNL) Timis, dupa ce a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) intr-un dosar de corupție, subliniind ca in mandatele sale s-au vandut…

- Rugamintea prezentata online a acestui domn profesor din Cluj a devenit virala. Fiindca a ajuns, de fapt, in suflet. Gabriel Braic pune punctul pe i intr-o problema delicata a sistemului de invatamant romanesc. Profesor in cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, Gabriel Braic a scris parintilor din…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizeaza asupra pericolului de a filma live la volan, spunand ca nu este „cool” si ca aceasta „nebunie” care a facut victime ar trebui oprita. Postarea de pe pagina de Facebook a ministerului a devenit rapid virala. „Oameni buni, opriti live-urile de la volan!…

- Filosoful afirma ca fiecare iși poate folosi "mintea cea de pe urma, convingerile profunde, propriul discernamant" pentru a hotari ce va face, dar face o trimitere la o postare mai veche referitoare la "sobolani", termenul folosit de liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru a-si eticheta unii dintre contestatari …

- "Un bloc a ars ieri in Bucuresti. Bloc nou. Doi oameni au ajuns la spital, cativa au primit ingrijiri medicale la fata locului. Zeci de familii au vazut pierind in flacari toata agoniseala lor de-o viata. Dupa sase ani de la darea in folosinta a imobilului, inca nu primisera contractul de vanzare-cumparare.…