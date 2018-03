Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 42 de voturi „pentru" si o abtinere. Consilierii spun ca Mihai Sora, in varsta de 101 ani, este o personalitate marcanta a societatii romanesti contemporane, avand o activitate publicistica remarcabila. Printre operele sale filosofice si eseistice se…

- Oamenii de știința au identificat un nou organ in corpul uman. Ei spera ca aceasta descoperire sa-i ajute sa inteleaga mai bine raspandirea cancerului in corp, scrie The Independent. Numit Interstitium, acest organ ar putea fi cel mai mare din corpul uman. Inainte se credea ca este vorba de un țesut…

- Dupa de a fost chemat in repetate randuri sa faca acest lucru, Mark Zuckerberg a decis ca va depune marturie in fața Congresului american. Informația a fost confirmata de surse apropiate fondatorului Facebook pentru CNN. Potrivit surselor din cadrul Facebook, Zuckerberg a ajuns la concluzia ca va trebui…

- Mihai Șora ar putea deveni cetațean de onoare al Capitalei. Filosoful, in varsta de 101 ani, ar urma sa primeasca titlul „in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti”. Inițiativa aparține consilierilor Uniunii Salvați Romania (USR) și urmeaza sa fie discutata…

- Consilierii generali spun ca Mihai Sora, in varsta de 101 ani, este o personalitate marcanta a societatii romanesti contemporane, avand o activitate publicistica remarcabila. Printre operele sale filosofice si eseistice se numara „Sarea pamantului”, „A fi, a face, a avea”, „Eu&tu&el&ea…

- Parlamentarii PSD continua demersurile in forța pentru subordonarea justiției. In foarte mare graba, au fost modificate și votate legile justiției, declarate neconstituționale de CCR. „Dictatura...

- Umanista a reiterat nevoia de transparența, pentru ca societatea romaneasca sa poata respira liber, așa cum o cere orice democrație autentica. "Este incredibil ce descoperim, pe zi ce trece! Protocoale secrete, incalcari flagrante ale legislației, echipe mixte intre oameni care N-AU VOIE sa…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca aparitia in mass-media de la Chisinau a conversatiei telefonice dintre fostul deputat Veaceslav Platon si ministrul Justitiei, Alexandru Tanase, este o forma de razbunare impotriva ministrului pentru intentiile sale de a reforma domeniul respectiv.

- „In ziua de 8 martie, atentia noastra se indreapta spre femeia crestina in care se impletesc simfonic delicatetea feminina cu virtutea curajului si tendinta spre contemplarea frumosului cu activitatea creatoare. La poarta inimii ei sta, drept straja, constiinta, iar peste pragul inimii ei nu paseste…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adi Ordean , chitarist, vocalist si compozitor (Rosu si Negru, Compact) (n. 1955); Anca Sarbu , critic si istoric literar (n. 1942); Aurel Pantea , poet si critic literar (n. 1952); Cesonia Postelnicu , actrita (n. 1968); Corina Dumitrescu , politician PSD,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Incepand prin a spune despre ca a avut o zi “fructuoasa”, referindu-se la veritabilul maraton de intrevederi pe care le-a avut in cursul acestei zile, incluzna discutii cu seful stautlui, cu presedintii celor doua Camerei, dar si cu premierul, ministrul Justitiei, si sefa DNA, prim-vicepresedintele…

- A dat bunul Dumnezeu si minunea aceasta. Multumita ei, in cursul zilei de marti, am descoperit ca ar exista, totusi, un punct comun intre domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader, fost membru al Curtii Constitutionale, membru al Comisiei de la Venetia, rector suspendat al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“…

- Sectia de procurori a CSM a dat aviz negativ pe cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA. Scorul final a fost de 6-1, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO.Astfel, toti cei cinci procurori din CSM au fost impotriva revocarii. Lor li se adauga procurorul general, Augustin…

- Academia Romana l-a ales membru de onoare post-mortem pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, informeaza un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Alegerea a avut loc pe 23 februarie in cadrul Adunarii Generale, propunerea intrunind unanimitate de voturi. "In preajma sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, gandurile…

- Academia Romana l-a ales membru de onoare post mortem pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Alegerea a avut loc in cadrul Adunarii Generale, propunerea intrunind unanimitate de voturi, informeaza un comunicat al Academiei Romane.

- Reprezentantii GRECO - grupul statelor impotriva coruptiei s-au intalnit, joi, cu membrii Comisiei speciale pe legile Justitiei pentru a discuta asupra modului in care pachetul legislativ privind sistemul judiciar a fost adoptat. Oficialii europeni au anunțat ca vor redacta un raport suplimentar, dupa…

- Primaria nu poate face plati in avans pentru gazul de care CET Arad are nevoie la productia energiei termice, insa poate plati in avans subventia pentru caldura. Exact asta au facut, luni, consilierii locali municipali, pentru ca situatia de criza de la CET sa ia sfarsit, iar aradenii sa scape de amenintarea…

- Postul Mare, numit in Ortodoxie „mica inviere” si „dumnezeiescul stadion al infranarii”, este un timp prielnic de pregatire duhovniceasca in vederea intampinarii cu vrednicie a sarbatorii Sfintelor Pasti. Toate actele liturgice din aceasta perioada ne reveleaza adevarata calitate a vietii spirituale…

- Protest in tacere in fata sediului PSD Cluj FOTO/VIDEO Zeci de persoane au protestat sambata in fata sediului PSD impotriva Guvernului, impotriva modificarilor la legile justitiei si pentru sustinerea DNA. Protestul a durat circa 15 minute, oamenii s-au postat în tacere lânga Monumentul…

- Georgiana Iorgulescu, fost membru CSM, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca presedintele CSM a avut, miercuri, o pozitie fireasca in spatiul public prin solicitarea institutiilor abilitate sa rezolve problemele din DNA, in vreme ce procurorul general ar fi trebuit sa se abtina de la critici.

- "Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele" Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora în anumite dosare s-ar fi încercat fabricarea de probe. Întrebata, la sediul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Al. Sahighian , germanist (n. 1950); Alexandru Dabija , regizor de teatru (n. 1955); Dumitru Cozma , artist decorator, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Emilian Valentin Francu , f. primar PNL al municipiului Ramnicu…

- Mesaj pentru ministrul Sanatații: Luptați pentru fiecare bolnav de cancer din Romania ca și cum ar fi copilul dumneavoastra Deputatul Emanuel Ungureanu i-a transmis un mesaj noului ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook un mesaj adresat noului…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, desfașurata in ultima zi a lunii ianuarie 2018, Gabriel Zetea, șeful administrației județene a propus plenului ca, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna februarie, un proiect de hotarare sa vizeze acordarea titlului de cetațean de…

- Isabela, fiica Oanei Roman si a lui Marius Elisei, s-a transformat intr-o fetita superba. Micuta are 4 anisori si isi face parintii foarte fericiti. Oana o trateaza pe Isa ca pe o printesa si se mandreste cu ea ori de cate ori are ocazia. Fiica lui Petre Roman a postat o imagine de colectie cu ea si…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul de externe palestinian Riad Malki a anuntat luni ca institutia pe care o coordoneaza ii va solicita in februarie Consiliului de Securitate al ONU acordarea statutului de membru deplin al Natiunilor Unite pentru Palestina si ca va cere protectie internationala pentru poporul palestinian…

- Cunoscut publicului larg inca de prin anii ’80 – cand Cenaclul de satira și umor „Ridendo” din Timișoara era in plina afirmare la nivel național, iar lunar aveau loc recitaluri cu public (cenaclu pe care l-a condus ca vicepreședinte, timp de 12 ani, respectiv președinte – 20 de ani), dar mai ales dupa…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- Curs BNR. Dolarul scade pe plan international si atinge la Bucuresti valoarea minima a ultimilor patru ani Dolarul a atins la Bucuresti valoarea minima a ultimilor patru ani. Cotatia oficiala afisata joi de BNR este de 3,7595 lei pentru un dolar american. Pe plan international, moneda americana…

- "Podul groazei" din Turda are restricții de circulație. Se circula pe un singur sens In urma executarii expertizei tehnice la podul de pe Drumul Național nr. 1, la intrarea dinspre Alba Iulia in municipiul Turda, s-a dispus restricționarea circulației rutiere. În acest moment circulația…

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Cand politia e la datorie. 24 de permise retinute si 23 de pietoni amendati La data de 17 ianuarie, polițiștii din Cluj-Napoca au desfașurat acțiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere și combaterea cauzelor generatoare de accidente. Polițiștii au avut în vedere depistarea participanților…

- Protestatarii care merg pe jos de la Cluj la București au trecut de Brașov. Celor patru clujeni care au pornit la drum li s-au mai alaturat 6 oameni. Grupul va ajunge la București în 20 ianuarie, pentru marele protest de susținere a Justiției. ”Mesajul…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- Istoricul Nicolae Edroiu a incetat din viața. Acesta a fost gasit mort in mașina, in fața Academiei. Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.…

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, in mesajul de Anul Nou, ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''. ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…