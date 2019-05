Mihai Silvășan a demisionat după ratarea calificării în finala Ligii Naționale Mihai Silvașan și-a anunțat demisia din funcția de antrenor al formației U-Banca Transilvania, ca urmare a ratarii calificarii în finala Ligii Naționale. Echipa antrenata de Silvașan a cedat cu 1-3 la general în fața campioanei CSM Oradea. "Este un final de sezon dezamagitor. Eu credeam și îmi doream enorm de mult sa reușim sa câștigam campionatul. Ne-am luptat în aceasta serie, cel puțin în trei din cele patru meciuri. Din pacate, nu a fost destul. Îmi asum absolut toata responsabilitatea pentru eșecul din acest sezon și pentru ratarea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

