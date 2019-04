Mihai Pleșu a fost plasat sub control judiciar în dosarul de trafic de droguri Mihai Pleșu va fi cercetat sub control judiciar in ancheta in care este acuzat de trafic de droguri, masura fiind dispusa pentru 60 de zile. Judecatorii au respins masura arestului preventiv pentru toate cele opt persoane din dosar, relateaza Digi24.ro. Șase suspecți insa au fost plasați in arest la domiciliu. „N-am ințeles nici ce mi s-a intamplat. Nu mi s-a parut normal nici cum s-a abordat problema. Le-am spus inclusiv celor care m-au ridicat: puteați sa dați un telefon sau puteați sa-mi trimiteți o citație, am raspuns intotdeauna prompt absolut oricarei intervenții. Eram cu copilul mic pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

