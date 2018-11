Mihai Paduroiu, CBRE: Proiectele noi de cladiri de spatii de birouri sunt gandite cu un plus de retail, care a crescut de la 5%, cat era acum cativa ani, la circa 15-20%

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din sectorul bancar, din industria de petrol și gaze, din retail și dezvoltatorii de cladiri comerciale de tip mall și de birouri sunt principalii investitori din România în tehnologii IoT.

- Piata de spatii de birouri din Capitala s-a schimbat semnificativ in ultimul deceniu: a trecut de la o piata masiv subdezvoltata, la un relativ echilibru intre cerere si oferta in prezent, desi livrarile luasera avant chiar inainte de criza financiara....

- In acest an vor fi date in folosinta cladiri de spatii de birouri care vor totaliza peste 220.000 metri patrati in Capitala, din care peste 80% vor fi livrati in a doua parte a anului. De asemenea, pentru 2019, dezvoltatorii imobiliari au anuntat...

- ♦ Circa 15 avize, unele dintre ele avand o durata de emitere de circa 90 de zile, de la autoritati diferite, sunt necesare pentru montarea pe acoperisul unei case a unor panouri solare astfel incat proprietarul sa poata vinde energia in sistem ♦ Cum termenul limita pana la care pot fi accesate…

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…

- De-a lungul timpului, piata de spatii de birouri din Capitala a evoluat prin gruparea dezvoltarilor in jurul anumitor zone, in functie de criterii diferite, la momente diferite, iar de regula acestia nu prea au urmat investitiile in infrastructura....

- ♦ Investitorii imobiliari ar trebui sa se concentreze pe dezvoltarea tuturor zonelor Bucurestiului, pentru a contribui la aerisirea traficului si reducerea aglomeratiei in oras, este de parere Liviu Tudor, presedintele si fondatorul companiei GenesisProperty si cel mai mare proprietar roman de birouri…