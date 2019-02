Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va juca pentru al doilea an consecutiv in play-out, dupa ce a pierdut meciul cu FC Botoșani, 1-2. Danuț Lupu, fost jucator și scouter la Dinamo, a vorbit despre situația „cainilor" și a spus ca lui Mircea Rednic ii va fi greu sa ii mobilizeze pe jucatori in play-out. In plus, acesta s-a luat…

- REACTIE… Criticat din toate partile pentru modul in care s-a actionat la deszapezire, dupa viscolul din 9-10 ianuarie a.c., primarul Vasile Paval a avut o prima reactie, ieri, in care spune ca a primit toate nemultumirile populatiei, dar cere ca locuitorii si agentii economici sa fie alaturi de primarie.…

- Prima reacție din Guvernul Dancila dupa ce Comisia Europeana a luat poziție impotriva diminuarii cuantumului alocațiilor copiilor rezidenților romani in funcție de nivelul de trai din țara de proveniența a acestora.Comisia Europeana a reacționat, luni, dupa ce in Austria a decis diminuarea…

- In urma cu doar cateva zile, un brașovean, care și-a terorizat mama, de nenumarate ori, a fost reținut de polițiștii Secției 4, care au emis și ordin de protecție provizoriu fața de acesta. „Acesta, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic pe mama sa, lovind-o cu pumnul și impingand-o,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Viena unde participa la Forumul Europa-Africa, ca a constatat din partea de doamnei prim-ministru o dorința de colaborare și va colabora: va merge la ședințele de Guvern.