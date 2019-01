Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul din Ploiești care și-a înjunghiat fosta profesoara de matematica în fața cancelariei, a fost reținut. Decizia a fost luata de Parchetul de pe lânga Tribunalul Prahova.

- Parchetul de la langa Tribunalul Prahova a dispus retinerea barbatului banuit ca ar fi injunghiat marti o profesoara la Colegiul "Spiru Haret" din Ploiesti, acesta fiind cercetat pentru tentativa de omor, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. O profesoara de la un liceu din Ploiesti…

- www.spynews.ro a reușit sa intre in posesia unor informații-bomba in ceea ce-l privește pe Mihai Alexandru Nițescu, tanarul care și-a injunghiat fosta profesoara de matematica in fața cancelariei, astazi. T.C., un bun prieten de-ai agresorului ne-a povestit, in exclusivitate, cateva lucruri esențiale…

- Ies la iveala detalii șocante despre injunghierea profesoarei de matematica din Ploiești. Se pare ca agresorul acesteia este de etnie rroma, iar Andreea Alexe, victima lui, a fost singura care nu l-a batjocorit in anii de studiu.

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei in Liceul ''Spiru Haret'' din Ploiesti a mai amenintat cu cutitul un coleg de clasa in 2016, au declarat surse judiciare, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian…

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei in Liceul ''Spiru Haret'' din Ploiesti a mai amenintat cu cutitul un coleg de clasa in 2016, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Sesizarea a fost facuta atunci de un profesor de la…

- La data de 12.10.2016, politia a fost sesizata de un profesor de la Colegiul „Spiru Haret” din Ploiesti, cu privire la faptul ca Nitescu Mihai Alexandru, elev in clasa a XII-a, la vremea respectiva, a amenintat un coleg de clasa cu un cutit. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor…

- O profesoara in varsta de 43 de ani din Ploiesti a fost atacata marti pe holul scolii de catre un fost elev, care a reusit sa o injunghie cu un cutit de bucatarie. Femeia este in stare grava, iar agresorul a fost prins de jandarmi.