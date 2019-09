Stiri pe aceeasi tema

- In general, politicienii demisioneaza din anumite functii din aceleasi motive pentru care s-au zbatut sa le obtina. Nu doar numirea, ci si plecarea dintr-o functie cu multa vizibilitate aduce nu doar notorietate, ci si un un soi de glorie. Victor Ponta nu inceteaza sa aminteasca, nu fara mandrie, ca…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat in plenul Senatului ca demisioneaza din funcția de președinte al acestui for, invocand faptul ca alianța politica prin care a obținut acest post s-a rupt. Dupa anunț, lucrarile plenului s-au suspendat pentru ca liderii de grup sa depuna propunerile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a informat colegii din Biroul permanent ca isi va anunta, luni, in plenul Camerei Superioare, demisia din aceasta functie. Delegatia permanenta a ALDE a decis in urma cu o saptamana retragerea de la guvernare, iar ALDE si Pro Romania au…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat marti ca isi va depune demisia imediat dupa sedinta de Guvern, adaugand ca „viata poate continua si fara functia de ministru”. „Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru al…

- 'Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru al Mediului, cat si din cea de vicepremier. Viata poate continua si fara functia de ministru. Am facut lucruri bune in interiorul programului de guvernare, dar si in afara lui,…

- ”Anuntul secretarului general al NATO cu privire la numirea lui Mircea Geoana reprezinta o reusita pentru Romania. Desemnarea unui roman in functia de secretar general adjunct al NATO demonstreaza rolul pe care tara noastra il are in configuratia aliantei, de aliat-cheie, mai ales in Europa”, a declarat…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a decis sa-l numeasca pe Mircea Geoana in functia de adjunct al secretarului general, informeaza un comunicat postat miercuri pe site-ul NATO. El isi va ocupa postul la jumatatea lui octombrie 2019. Geoana o va inlocui in functie pe Rose Gottemoeller din SUA,…

- "Eu cred ca toti trebuie alesi de Congres, vom vedea care sunt argumentele daca se va cere alegerea vreuneia dintre aceste functii in CEx. Trebuie alese in Congres, asa cum am stabilit in CEx-ul trecut. (...) Trebuie sa fim consecventi, daca am spus ca aceste functii vor fi scoase la concurs in congres,…