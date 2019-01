Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Munteanu, alias Munti, este marele caștigator al sezonului șase „Chefi la cuțite”. Chef Sorin Bontea bifeaza inca o victorie in cel mai urmarit show culinar din Romania, astfel ca s-a strigat, la unison, „S-o ce? SOriiiiin!”, incurajarea devenita deja celebra in echipele lui Bontea. Sezonul 6…

- Munti este marele caștigator al sezonului șase "Chefi la cuțite" și a oferit, in exclusivitate, o informație bomba: se insoara saptamana viitoare! Ea este Elena, logodnica lui, femeia care il susține necontenit și cea pe care urmeaza sa o ia de nevasta.

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Surpriza uriasa . Vezi a plecat acasa cu marele premiu Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. chef Sorin Bontea lupta pentru trofeu cu Mihai Munteanu (Munti), in timp ce chef Catalin Scarlatescu intra in finala cu doi…

- In aceasta seara, a fost ales castigatorul sezonului 6 al emisiunii "Chefi la Cutite"! Desi Scarlatescu a avut doi finalisti, cel mai fericit mentor a fost Sorin Bontea! Concurentul sau, Mihai Munteanu, este marele castigator!

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE. Iata cine sunt marii finaliști: MARIA BURLACU, MIHAI MUNTEANU și ANDREI BALASZ. Catalin Badici și Silviu Nedelea au fost eliminați din concurs. CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE. Maria Burlacu, Andrei Balasz și Catalin Badici sunt cei trei reprezentanți din echipa galbena…

- CAȘTIGATOR CHEFI LA CUȚITE 2019. Mihai Munteanu, alias Munti, este bucatar profesionist și are 32 de ani. in plus, este favorit la caștigarea marelui trofeu „Chefi la Cuțite”. CAȘTIGATOR CHEFI LA CUȚITE 2019. Munti spune ca a ajuns in bucatarie din... greșeala. Nu credea vreodata ca se va…

- CHEFI LA CUTITE 21 IANUARIE 2019 LIVE ONLINE. Semifinala „Chefi la cuțite" ii va trece pe concurenți prin trei teste culinare pline de adrenalina, la finalul carora, trei dintre cei mai talentați bucatari ce au trecut pragul emisiunii in cel de-al șaselea sezon se vor califica in marea finala. Fara…