Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar, tata pentru a treia oara. Prima poza de la maternitate! Inca de ieri, Mihai Morar nici ca isi mai incape in piele de fericire, iar asta pentru ca a devenit a treia oara tatic. Miercuri dimineata, Gabriela Morar a nascut o fetita perfect sanatoasa de 52 de cm si 2.950 kg. View this post…

- Mihai Morar este in culmea fericirii, dupa ce soția lui a nascut-o in aceasta dimineața pe micuța Roua. Prezentatorul tv a povestit care a fost reacția gemenelor sale, atunci cand au mers sa iși vada sora la maternitate. „M-am trezit la ora 5. Am dormit cu mari emotii. M-am spalat pe fata si mi-am dat…

- Mihai Morar a trecut printr-o transformare spectaculoasa in urma cu un an, atunci cand a slabit considerabil. Prezentatorul emisiunii Rai Da Buni spune ca schimbarea a venit mai intai din interior, atunci cand a decis ca este timpul sa se apuce de sport și alimentație sanatoasa.

- Mihai Morar asteapta cu sufletul la gura venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Prezentatorul de la Antena Stars va deveni tatic, din nou, in aceasta vara, iar emotiile sunt pe masura.

- Joi, Mihai Morar vine la „Star Trips&Tricks” pentru a ne povesti despre ultimele vacanțe pe care le-a facut cu familia lui, dar și pentru a ne oferi ponturi despre locurile care merita vizitate. Mihai Morar, impreuna cu cele doua fiice ale lui Incepand cu ora 13:00 Mihai Morar va fi in studioul emisiunii…

- Monica Tatoiu a vorbit despre credința și smerenie, cu ocazia vizitei istorice a Papei Francisc in Romania. Femeia de afaceri și-a deschis sufletul in fața lui Mihai Morar, in platoul emisiunii Rai Da Buni.

- Liviu Varciu e pur și simplu topit dupa fetița lui cea mica, Anastasia, iar cei doi au o relație foarte speciala. Micuța ii seamana foarte mult, iar prezentatorul tv este foarte mandru de acest lucru.

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a transmis un mesaj in care vorbește despre slabit, sport și cum se menține in forma. In ultima perioada de timp, Mihai Morar a slabit. Acesta a adoptat un stil de viața sanatos. Pentru ca este adesea intrebat despre cat mai are de gand sa slabeasca, Mihai…