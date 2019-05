Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Junior a marturisit ca este emoționat și nerabdator sa-l cunosca pe cel de-al treilea copil al sau. Actuala sa partenera de viaa, Lavinia Pirva, este insarcinata. Ștefan Banica Junior a acordat un intervoiu pentru Libertatea pentru femei, in care a vorbit despre venirea pe lume a celui…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a oferit cateva detalii despre botezul celui de-al treilea copil al sau. Aceasta a marturisit ca iși dorește ca evenimentul sa fie unul relaxant. Mirela Vaida a marturisit ca inca nu a stabilit cand anume va avea loc botezul lui Tudor Ștefan, cel de-al treilea copil…

- Bucuresteanul Radu Georgescu, zis Radu Valahu, si-a facut un renume din participarea la competitii de skandenberg si la probe extreme de forta. Are 150 de kilograme, iar sotia il alinta „Soricelul“.

- Daimler va decide pana la sfarsitul acestui an viitorul brandului Smart, care inregistreaza pierderi. Viitorul director general al Daimler, Ola Kallenius, care-i va succeda in mai lui Dieter Zetsche, ''nu este legat de Smart'' si ''nu are scrupule sa renunte la brand daca va fi

- Deja tatal a doua fete gemene superbe, Mihai Morar urmeaza sa devina din nou tata. Anunțul l-a facut, cu emoțiile de rigoare, chiar in direct, la Radio ZU. Tot acolo, simpaticul prezentator a marturisit și cand urmeaza sa se nasca al treilea sau copil.

- Jessica Simpson a dat nastere celui de-al treilea copil cu sotul sau Eric Johnson, a anuntat miercuri vedeta pe Instagram. Cantareata, actrita si designerul in varsta de 38 de ani a postat o fotografie cu fiica cuplului, Birdie Mae Johnson, precizand ca aceasta s-a nascut marti, relateaza UPI. "Suntem…